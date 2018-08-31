鶯歌居服中心保姆媒合率0％ 竟獲甲等評鑑

民進黨議員李倩萍、羅文崇31日舉行記者會質疑新北市府本末倒置。（葉德正攝）

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新北市公托數量堪稱全台最多，但民進黨議員李倩萍、羅文崇31日舉行記者會質疑，朱立倫執政8年公托數量全國第一，但基本社區保母系統未建置完善，家長找不到保母，且市府委外辦理媒合，媒合率卻極差，鶯歌地區去年媒合率0％，評鑑竟獲甲等，令人匪夷所思，呼籲朱市長在廣建公托之時也應先完善大多數家長使用的社區保母系統。

李倩萍說，新北市約有6萬6000名0到2歲幼兒，約9000幼兒只能透過市府委辦的居家托育服務中心來媒介合格的社區保母，但媒合率低的嚇人，幾乎每區媒合率都低於30％，人口眾多的新莊區僅有5％的媒合率、三重16％，中和、板橋也都低於25％，鶯歌還出現「零趴」的誇張數字，鶯歌區媒合率0％的可以拿到評鑑甲等讓人無法接受。

羅文崇說，家長查詢可送托保母，輸入搜尋參數後卻出現「因個人之料保護請家長填寫保母需求單」，家長只能單方面填寫保母需求單，被動的等委辦單位單方面口述提供保母的介紹，家長電話中覺得還可以後再另外約時間前往參觀送托環境，雙方都同意後才會簽定保母契約，程序繁瑣且只能用口述想像，導致家長實際到現場看托育環境後不滿意，只好繼續等待下一次的媒合。

羅文崇說，居服中心媒合率不佳，市府應在適當的個資保護下恢復過去於網站上簡單介紹待收托保母大略地點、專長、自我介紹，以及家長最重視的托育環境簡介及照片，否則公托進不去、社區保母找不到，這十多億的預算對新北市托育環境的提升毫無幫助。

(中時 )

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