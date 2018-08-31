刺激實體經濟 陸加碼兩千億減稅降費案

2018年08月31日 12:53 中時 楊家鑫 、 喻華德

面對中美貿易戰來勢洶洶，為支持實體經濟發展，大陸國務院常務會議昨天加碼推出減稅降費3項措施，並稱預計可全面再減輕企業稅負超過450億人民幣（下同；約合2025億新台幣）。其中，個體工商戶與小微企業貸款上限，再調高至1000萬元。自今年6月20日以來，已大幅提高了10倍。

大陸央視報導指出，大陸總理李克強30日主持召開國務院常務會議，聽取今年減稅降費政策措施落實情況彙報後，決定再推3項舉措支持實體經濟發展；並部署完善國家基本藥物制度，保障群眾基本用藥需求、減輕藥費負擔。

報導稱，3項舉措包括首先，鼓勵增加小微企業貸款，從今年9月1日至2020年底，將符合條件的小微企業和個體工商戶貸款利息收入免課增值稅單戶授信額度上限，由此前已確定的500萬元進一步提高到1000萬元。

其二、為推動更高水平對外開放，鼓勵和吸引境外資本參與國內經濟發展，對境外機構投資境內債券市場取得的債券利息收入暫免課徵企業所得稅和增值稅，政策期限暫定3年，完善提高部分產品出口退稅率。

其三、對因去產能和調結構等政策性停產停業企業給予房產稅和城鎮土地使用稅減免、對社保基金和基本養老保險基金有關投資業務給予稅收減免、對涉農貸款量大的郵政儲蓄銀行涉農貸款利息收入，允許選擇簡易計稅方法按3%稅率繳納增值稅。

會議指出，減稅降費是實施積極財政政策、保持宏觀經濟穩中向好的重要措施。今年以來有關部門推出了一系列減稅降費措施，支持小微企業發展、推動創業創新等積極效應不斷顯現。上述新措施，預計全年再減輕企業稅負超過450億元。

大陸「每日經濟新聞」報導稱，這已是國務院常務會議年內第二次提高小微企業和個體工商戶貸款利息收入免徵增值稅單戶授信額度上限。此前6月20日會議，將利息收入免增值稅單戶授信額度上限，由100萬元提高到500萬元。

(中時 )