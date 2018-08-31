刺激實體經濟 陸加碼兩千億減稅降費案

友善列印
中時

面對中美貿易戰來勢洶洶，為支持實體經濟發展，大陸國務院常務會議昨天加碼推出減稅降費3項措施，並稱預計可全面再減輕企業稅負超過450億人民幣（下同；約合2025億新台幣）。其中，個體工商戶與小微企業貸款上限，再調高至1000萬元。自今年6月20日以來，已大幅提高了10倍。

大陸央視報導指出，大陸總理李克強30日主持召開國務院常務會議，聽取今年減稅降費政策措施落實情況彙報後，決定再推3項舉措支持實體經濟發展；並部署完善國家基本藥物制度，保障群眾基本用藥需求、減輕藥費負擔。

報導稱，3項舉措包括首先，鼓勵增加小微企業貸款，從今年9月1日至2020年底，將符合條件的小微企業和個體工商戶貸款利息收入免課增值稅單戶授信額度上限，由此前已確定的500萬元進一步提高到1000萬元。

其二、為推動更高水平對外開放，鼓勵和吸引境外資本參與國內經濟發展，對境外機構投資境內債券市場取得的債券利息收入暫免課徵企業所得稅和增值稅，政策期限暫定3年，完善提高部分產品出口退稅率。

其三、對因去產能和調結構等政策性停產停業企業給予房產稅和城鎮土地使用稅減免、對社保基金和基本養老保險基金有關投資業務給予稅收減免、對涉農貸款量大的郵政儲蓄銀行涉農貸款利息收入，允許選擇簡易計稅方法按3%稅率繳納增值稅。

會議指出，減稅降費是實施積極財政政策、保持宏觀經濟穩中向好的重要措施。今年以來有關部門推出了一系列減稅降費措施，支持小微企業發展、推動創業創新等積極效應不斷顯現。上述新措施，預計全年再減輕企業稅負超過450億元。

大陸「每日經濟新聞」報導稱，這已是國務院常務會議年內第二次提高小微企業和個體工商戶貸款利息收入免徵增值稅單戶授信額度上限。此前6月20日會議，將利息收入免增值稅單戶授信額度上限，由100萬元提高到500萬元。

(中時 )

劉鶴見麻生太郎 提貿易保護主義… 因「延禧攻略」暴紅 富察皇后觀…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。