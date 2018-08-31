彰化》媽祖廟前燒黨證 林濟民宣布退出民進黨參選芳苑鄉長到底

在無黨籍縣議員參選人陳適當和大批民進黨員支持者陪同下，芳苑鄉長參選人林濟民宣布退出民進黨。(謝瓊雲攝)

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林濟民拿出加入8年的民進黨證指，退黨後仍將繼續捍衛台灣本土價值。(謝瓊雲攝)
本屆原本披綠袍參選的芳苑鄉長參選人林濟民，當眾燒毀黨證宣布參選到底。(謝瓊雲攝)

本屆獲得民進黨提名參選芳苑鄉長失利的林濟民，31日上午在王功福海宮前燒毀自己的民進黨黨證，宣布退出加入8年多的民進黨，並辭去全國黨代表職務，參選鄉長到底；隨即在大批支持者車隊陪同下，赴公所登記。對此民進黨彰化縣黨部表示尊重個人參選意願，但仍將祭出黨紀處分、開除黨籍。

林濟民曾任三屆鄉民代表，在反國光石化設廠時，擔任芳苑鄉反汙染自救會會長，父親林山波曾連任兩屆芳苑鄉長，但本屆代表民進黨與無黨籍的洪和炉競選，以90票之差落敗；洪和炉當選後，2016年與田中鎮長謝文賢、大城鄉長蔡鴻喜三人申請加入民進黨。

在二林、竹塘、芳苑和大城四鄉鎮大批民進黨員支持者的陪同下，林濟民至福海宮向媽祖娘娘參拜後，隨即宣布退出民進黨並辭去所有黨職，並當場拿出黨證、將黨證燒毀。

林濟民表示，四個月前，黨部主委邱建富親口承諾芳苑鄉長選舉，黨中英已同意將採開放為原則。現任芳苑鄉長日前因案獲法院裁定以50萬元交保；民進黨竟仍選擇向「黑、金」靠攏，令人失望。

他說，過去與民進黨為了維護台灣本土價值，一起打拼，2014年他全力為黨籍縣長候選人輔選、2016年也全力為黨籍區域立委候選人輔選，但如今為了選舉利益輸贏，黨卻一再打壓他，不顧他死活、趕盡殺絕，令他心寒，只能以最沉痛的心情退黨。

民進黨彰化縣黨部主委邱建富表示，提名原則就是按黨規做出對黨最有利的選擇、並且兼顧情理法，洪和炉的助理費案並沒有什麼問題，因此鄉鎮首長就是依現任優先提名的原則處理。

邱建富說，原本國民黨尚未提名候選人時，當時確實曾有開放的想法，但國民黨提名林保玲後，就必須依照黨的程序進行提名；中央進行的民調結果，兩人差距甚大，有數據佐證，中間也數度與林濟民溝通，盼他能成全、退讓，下次還有機會。可惜林仍堅持參選，除了表示尊重，在登記截止後，也將針對全縣已獲提名者，卻違紀未登記參選，還有未獲提名卻仍違紀參選的黨員，祭出黨紀處分，最重可開除黨籍。

(中時 )

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