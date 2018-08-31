高雄校園室內空污嚴重 管碧玲：爭取教室擺放空氣清淨機

2018年08月31日 12:45 中時 鄭舲

民進黨立委管碧玲接受高雄市議員陳信瑜陳情，今年4月行文教育部，要求應針對高雄室內空汙嚴重地區的國中小設置空氣清淨機。在數度與教育部的溝通討論下，教育部今年7月中旬回覆管碧玲，已將該建議擬定試辦計畫，並已委託成大團隊將在9月份到各校進行評估。

管碧玲表示，她在今年4月12日行文教育部，要求在高雄實施校園空氣品質改善措施，希望能補助學校，在教室擺放空氣清淨機。管碧玲指出，這是陳信瑜長期關心的議題，陳信瑜曾在質詢時顯示她的田野調查結果發現，以學校教室而言，竟然普遍出現室內空氣品質比戶外更差的現象，因此陳信瑜希望管能爭取環保署與教育部實施空氣清淨機的補助計劃。由於環保署的補助項目，只能提供綠牆設施，對於教室內的空氣清淨機，最後教育部願意針對雲林、高雄擬定試辦計劃，作為政策依據。

管碧玲指出，教育部隨即委託成大團隊研究，先就空氣品質監測站所檢測，列出空氣品質嚴重污染地區，用GIS定位篩選出所在地學校，再從小學開始擬定試辦學校名單，並安排9月份開始現場會勘。管碧玲說，針對校園補助空氣清淨機改善空氣品質的計劃，教育部正在進行研究規劃，目前規劃進度已經到了現場會勘、經費評估的最後階段，她將繼續追蹤。

管碧玲也表示，計劃未來實施需要高雄市政府支持，她也已轉達民進黨高雄市長參選人陳其邁這個議題，盼他能共同督促教育部的規劃進度，並要求他當選後納入為政策。管碧玲說，兒童是空氣污染的敏感族群，保護兒童的健康大家責無旁貸，任何有效的措施，即使過去不曾有過，都應該用開放的態度，積極的研究規劃。

(中時 )