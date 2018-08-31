覬覦美女移工 色老闆辦公室當砲房

2018年08月31日 12:39 中時 許素惠

雲林縣劉姓老闆見被害越南女移工姿色頗具，色心大起，多次強制猥褻，甚至在上班時間廣播要女移工到他辦公室企圖性侵，女移工奮力掙脫，向仲介求救卻得不到幫助，最後實在受不了，只好逃離，法官憐憫被害人異國工作的諸多苦楚，雖劉沒前科，上午仍循中度刑度依妨害性自主等罪合併判刑5年2月。

判決書指出，被告劉是雲林某公司負責人，2015年間雇用越南籍女被害人，當年11月14日下班後，在該公司餐廳內，徒手壓制被害人雙手及身體，強行拉被害人的屁股緊靠自己身體擁抱，被害人勉力掙脫，並表示要大聲呼救被告才離去。

判決書表示，同年月22日下午2點許，劉竟以公司內廣播呼叫被害人至其辦公室內，強吻並將被害人推倒在沙發上，以生殖器緊貼被害人下體摩擦，並摸被害人女胸部，被害人嚇得要掙脫逃跑，他又將她拉回強行脫去被害人褲子，強吻她的嘴巴及胸部要性侵，幸好被害人再次奮力掙脫，他才沒得逞。接著2016年4月某日晚間，劉又在該公司廠房強抱被害人。

判決書說，被害人向仲介求援但得不到幫助，受不了劉一而再、再而三猥褻，甚至企圖性侵，最後只好逃逸。她經過嘉義長庚醫院鑑定，因為此事罹患創傷後壓力症候群。被害人提供的錄音錄下她和劉相處時的對話，劉不斷明白向她要求性愛，還有當劉想要對被害人甲女有進一步動作時，被害人的驚呼聲等，又有公司同事看到被害人和劉在一起時，聽見被害人大聲喊「不要」。

合議庭認為，被害人來一個全然陌生的國度討生活，就是希望有更高的薪資，但職場環境卻不夠友善，面對外在環境的不利條件下，司法更應提高訴訟上的照顧義務，所以劉雖沒前科，又否認犯罪，但仍趨向中度刑的區間去量處，多次猥褻及性侵未遂等多罪合併判刑5年2月。

(中時 )