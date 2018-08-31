覬覦美女移工 色老闆辦公室當砲房

老闆在上班時間廣播要女移工到他辦公室，企圖性侵。（示意圖/達志影像）

友善列印
中時

雲林縣劉姓老闆見被害越南女移工姿色頗具，色心大起，多次強制猥褻，甚至在上班時間廣播要女移工到他辦公室企圖性侵，女移工奮力掙脫，向仲介求救卻得不到幫助，最後實在受不了，只好逃離，法官憐憫被害人異國工作的諸多苦楚，雖劉沒前科，上午仍循中度刑度依妨害性自主等罪合併判刑5年2月。

判決書指出，被告劉是雲林某公司負責人，2015年間雇用越南籍女被害人，當年11月14日下班後，在該公司餐廳內，徒手壓制被害人雙手及身體，強行拉被害人的屁股緊靠自己身體擁抱，被害人勉力掙脫，並表示要大聲呼救被告才離去。

判決書表示，同年月22日下午2點許，劉竟以公司內廣播呼叫被害人至其辦公室內，強吻並將被害人推倒在沙發上，以生殖器緊貼被害人下體摩擦，並摸被害人女胸部，被害人嚇得要掙脫逃跑，他又將她拉回強行脫去被害人褲子，強吻她的嘴巴及胸部要性侵，幸好被害人再次奮力掙脫，他才沒得逞。接著2016年4月某日晚間，劉又在該公司廠房強抱被害人。

判決書說，被害人向仲介求援但得不到幫助，受不了劉一而再、再而三猥褻，甚至企圖性侵，最後只好逃逸。她經過嘉義長庚醫院鑑定，因為此事罹患創傷後壓力症候群。被害人提供的錄音錄下她和劉相處時的對話，劉不斷明白向她要求性愛，還有當劉想要對被害人甲女有進一步動作時，被害人的驚呼聲等，又有公司同事看到被害人和劉在一起時，聽見被害人大聲喊「不要」。

合議庭認為，被害人來一個全然陌生的國度討生活，就是希望有更高的薪資，但職場環境卻不夠友善，面對外在環境的不利條件下，司法更應提高訴訟上的照顧義務，所以劉雖沒前科，又否認犯罪，但仍趨向中度刑的區間去量處，多次猥褻及性侵未遂等多罪合併判刑5年2月。

(中時 )

3富家女躲高鐵廁所幹這種事…「嚓… 女消防員溺水腦死器捐 警開道「…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。