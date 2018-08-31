亞運》臉書發文批後勤 戴資穎：希望選手無後顧之憂

戴資穎期待台灣的體育環境能越來越好，圖為她31日受體育署邀請出席9月國民體育月系列活動。（趙雙傑攝）

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中時電子報
／台北報導
戴資穎（左）31日與體育署副署長林宏哲（右）一同出席9月國民體育月系列活動。（趙雙傑攝）

甫在雅加達-巨港亞運拿下羽球女單金牌，戴資穎就在臉書發文，認為此次亞運體育署的「中繼站」可以做得更好、更全面，31日戴資穎出席體育署活動時表示：「希望能讓選手無後顧之憂地準備比賽。」

雅加達亞運專輯

戴資穎透露，她出發亞運抵達印尼的首日就進駐選手村，隨後又從選手村出發到離比賽場館較近的蘇丹公寓，中間車程幾乎花了1個小時，「住在公寓就可以讓選手晚一點出門，有更多休息時間。」

根據「小戴」日前的臉書發文，年初就已提出在外住宿的要求，以便讓選手有更多休息時間，卻都「沒有下文」，直到4月再度提出要求才受到重視，且收到「要等待六月去實地考察完之後再回覆最終決定」的回應。

對於上述問題，體育署副署長林哲宏回應：「中繼站的地點去年就已開始接洽，包括與印尼駐外單位合作，4月時考察，馬上就給租金，訂了10間房，因為還沒定案，所以沒有對外宣布，時間可能跟選手期待的不太一樣，之後體育署會檢討該怎麼做、持續努力。」

中華代表團目前為止在雅加達亞運拿下14金為隊史次佳成績，其中包括空手道、跆拳道、射箭和羽球，有6金來自進駐蘇丹公寓的選手，中繼站似乎幫了不少忙，戴資穎表示：「希望體育環境能更好，大家準備比賽都很辛苦，這大賽4年1次，選手都想盡全力把握，希望後勤支援可以讓選手更無後顧之憂去發揮。」

談到中繼站，戴資穎說：「有幫我們安排地方就有進步，選手自己努力練習之外，希望其他東西在慢慢進步之下，大家可以不用擔心這麼多，更專心備戰。」

(中時電子報)

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