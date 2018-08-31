亞運》女足爭銅再戰南韓 該讓她先發了

2018年08月31日 12:40 中時電子報 李弘斌 ／台北－巨港電話採訪 ／台北－巨港電話採訪

相隔20年重返亞運4強的中華女足，雖因1球惜敗中國大陸，無緣爭金，但今天下午4時再戰南韓，不但要報首戰1比2落敗之仇，也希望贏得這場艱苦的戰役，追平1994廣島亞運締造的銅牌最佳成績。

「與南韓交戰很多次，每次第一場差距都不大，可是第二場再遇到都會被南韓灌很多分，」當家後衛林雅涵說：「不知道是對手已經看破我們的防守然後採取有效的進攻，還是這就是一種魔咒，希望明天我們能破除魔咒！」

中華女足對大陸之戰奮力死守，仍被前鋒王姍姍（中）攻入致勝球。（新華社）

中華女足首次無緣亞洲4強，就是在2001年亞洲盃小組賽，當身高178公分的後衛陳鞠伎受傷於場邊治療時，被南韓頂進角球破門，以0比1見負而未能晉級，此後也不曾再贏過南韓。

林雅涵所說的魔咒，就是4年前仁川亞運8強，中華隊僅以0比1小負南韓，同年底東亞盃第2輪轉戰台北也才輸兩球。結果2016年底在香港東亞盃遭遇，中華隊卻遭南韓9比0痛宰，吞下隊史最大對戰慘敗。

本屆亞運首戰，中華隊僅以1比2負韓，余秀菁還攻入自2002釜山亞運以來，對南韓的首顆進球，讓女將們士氣大振。

「雖然實力上還是有差距，但我相信我們的防守一定可以讓他們手足無措，我更相信我們的最後一道防線明容可以把球擋下來，然後鋒線可以把握場上那一次兩次的嗆司，逆轉南韓，把銅牌帶回去台灣！」林雅涵說。

中華女足門神（右）蔡明容對大陸之戰做出11次撲救，但她幾場硬仗下來累積的傷勢可能成為銅牌戰隱憂。（新華社）

蔡明容這次重返中華隊把守大門，本屆亞運對南韓、越南、大陸3戰就做出28次撲救。但只靠防守不足以贏球，隊長王湘惠就點出箇中關鍵，「我們前幾場對上強隊一直在專注於防守，在攻擊上也是犧牲掉自己能夠頂上與前面連結的機會，整體太拖後。」

再戰南韓要有攻有守，「阿包」包欣玄很關鍵。日籍教頭堀野博幸在本屆3場硬仗都排出同樣的先發11人，讓阿包扮演板凳殺手。然而特別是對韓、陸兩戰，中華隊陣中很適合擔任第二前鋒的賴麗琴，在幾乎全員退守半場的情況下，很難於中場發揮作用，王湘惠擔任墮後防守中場，離箭頭的余秀菁也太遠，導致供輸斷線。

包欣玄若能上場踢左翼，速度快又有過人能力的陳燕萍移到中路，可以讓中華隊的邊路、中路都有推進能力，使前面的余秀菁不再孤立無援。這一點，也是中華隊很多老將的共同看法，就看教練團是否事實變陣，展現帶回銅牌的決心！

(中時電子報)