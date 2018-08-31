波音獲2百億大單 MQ-25成美軍首款無人艦載加油機

波音研製、首款被美國海軍選定上艦的無人加油機MQ-25A。（圖/波音官網）

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中時電子報

據防衛新聞（Defense News）報導，美國海軍（US Navy）昨日正式宣布、選定由波音（Boeing）研製的新型無人加油機MQ-25（MQ-25 Stingray），作為麾下首款艦載無人加油機。同時，美軍也向波音下訂首批4架、總價值約8.05億美元（約247億台幣）的大筆訂單，預計在經測試協調後、最快於2024年前讓暱稱為「魟魚」的MQ-25登上軍艦甲板服役。

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在這場無人機之爭中，擊敗勁敵洛克希德馬丁（Lockheed Martin）與通用原子（General Atomics），對波音而言、絕對是一次重要的勝利；但選定首款艦載無人加油機，也讓理查森上將（Adm. John Richardson）認為、是對美國海軍一次重要的改變與革新，「MQ-25加入、能協助F/A-18E/F超級大黃蜂戰機（F/A-18E/F Super Hornet）有更遠距的能力。」

波音版本的MQ-25A，將成為美國海軍首款艦載空中加油無人機。（圖/波音官網）

為延伸航母艦載機的飛行距離、加上反雷達偵測的考量，美軍很早開始計畫、研發同樣具有匿蹤能力的「空中加油機」。在MQ-25問世前，其實已有一個「無人艦載空中偵察與打擊機」（UCLASS）的研發計畫，也由諾普（Northrop Grumman）打造出一款名為X-47B的無人試驗機。而波音的MQ-25無人機，不僅適用航母甲板的蒸氣彈射系統，可攜帶1.5萬磅油料的容量、將成為「超級大黃蜂」與F-35C戰機（F-35 Lightning II）的最佳靠山。

美國海軍另一款正在測試、名為「X-47B」的無人攻擊機。（圖/美國海軍）

事實上，除了目前4架的訂單外，美國海軍更計畫採購72架MQ-25「魟魚」無人機，包含後勤等服務項目、將能為波音帶來至少130億美元（約3,988億台幣）的可預期訂單。

(中時電子報)

文章來源：US Navy selects builder for new MQ-25 Stingray aerial refueling drone

文章來源：Navy Picks Boeing to Build MQ-25A Stingray Carrier-Based Drone

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