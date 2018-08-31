台中》中市出現第3名市長參選人：誓要當兩岸橋梁

退休外交人員宋原通今天持200萬元保證金支票及填具相關資料，完成台中市長參選登記。（盧金足攝）

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宋原通今天完成台中市長參選登記，他表示，要為台中奉獻力量，「我歡迎陸客，兩岸關係好，台中百姓才會好，台灣才會有前途」。（盧金足攝）

下屆台中市長選舉，在台中市長林佳龍、國民黨台中市長參選人盧秀燕完成登記之後，31日中午出現第3名市長參選人，退休外交人員宋 原通持200萬元保證金支票及填具相關資料，完成市長參選登記。59歲、台大哲學系畢業的宋原通表示，對台灣外交處境一個一個國家斷交，他曾身為外交團隊一員，心有所感，他要將兩岸橋梁移到台中，台海隧道開來台中，「擺開藍綠，台中未來就看我！」

對下屆市長改選，有第3人加入選戰，台中市府新聞局長卓冠廷表示，尊重每個人參選權利，台中市長林佳龍會持續做好巿政，爭取選民支持。國民黨台中市長參選人盧秀燕陣營發言人張又仁說，民主政治公平競爭，對於有其他人也願意參選改變目前的闇黑台中，我們樂觀看待。

背著一個黑色皮包，中午11點多單槍匹馬到台中市選委會登記的宋原通指出，自己退休已多年，在外交單位工作曾外派到韓國、徘律賓及史瓦濟蘭等國家，表示他曾在蔡英文總統及前總統馬英九競選時，都曾寫文章助選，這次跳出來參選

，家人都很支持。

宋原通說，拿出退休金200萬當保證金，他要為台中發展奉獻力量，現在台灣商圈蕭條，「我歡迎陸客，兩岸關係好，台中百姓才會好，台灣才會有前途」。

宋原通強調，他要推動「台海隧道通台中」，其他縣市不甩這條通道，「如果我當上市長，我搶著要！」迎接台中的黃金時代，這畫時代的建設，史無前例，會轟動武林，驚動萬教。

「我要當兩岸橋梁」，他說，台灣和大陸陸海空全面大三通，比辦花博、東亞青運和捷運、BRT還有效，請台中市民支持他，給他一次機會。

台中市選委會表示，市長參選人只要領表填妥相關資料，和其他資料證明、繳交200萬元保證金就完成參選登記。

(中時 )

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