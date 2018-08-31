大麥克賣完別哭！麥當勞：另18個主餐今都買1送1

部分餐廳大麥克售罄，麥當勞宣布另外18個主餐也買1送1。(圖/翻攝自爆廢公社)

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麥當勞已出現排隊人潮。(圖/翻攝自爆廢公社)
麥當勞已出現排隊人潮。(圖/翻攝自爆廢公社)

為了慶祝戴資穎亞運奪金，麥當勞今(31日)天單點大麥克買一送一，引起民眾瘋狂排隊搶購，網友紛在臉書上po出各餐廳排隊人潮，由於有的餐廳已售完，麥當勞臨時宣布，當餐廳賣完1號主餐大麥克後，將於活動期間，彈性開放消費者可選擇該餐廳菜單上2~19號的任一主餐，包括雙層牛肉吉士堡、勁辣雞腿堡、麥脆雞、麥克雞塊等18種主餐，同樣享有單點買一送一的優惠。

就是今天！麥當勞大麥克買1送1 怎麼點餐最划算？

有網友在《爆廢公社》PO出排隊人潮表示，「經過麥當勞，大概排了30幾個人，然後只有一個櫃檯」，還有網友說「已經排到地下室」。麥當勞表示，大麥克買一送一優惠開放後受到消費者熱烈迴響，目前部分餐廳的大麥克已售罄，為感謝消費者對戴資穎及活動的支持，麥當勞決定，當餐廳賣完1號主餐大麥克後，將於活動期間，彈性開放消費者可選擇該餐廳菜單上2~19號的任一主餐，同樣享有單點買一送一的優惠。

麥當勞全台有396家分店，今上午10點之前即有人排隊，中午更爆出人潮、大排長龍。麥當勞表示，各店備料非常充足，會一直販售到晚上11點59分，由於各店都非常忙碌，目前尚無法統計售出數量。麥當勞說，以前也曾在App推大麥克買一送一，但這次人潮最多，10點半開賣前都是銀髮族，中午是上班族、學生出籠，大多是支持戴姿穎的粉絲。

麥當勞單點大麥克買1送1的優惠，從今天上午10點半開始，網友發現麥當勞已經湧現排隊人潮，甚至有人時間還沒到就在旁邊等了，網友在臉書《爆廢公社》指出，「上午11點15分左右景美愛買店已有30人在排隊」、「佩服大家的耐心與毅力」。

還有網友在批踢踢發文表示，「10:25時有位大媽一馬當先衝去排隊，接下來台灣人發揮排隊精神，直接排到地下室去」。由於買一送一優惠只到今天晚間11點59分為止，從中午到晚餐都是尖峰時刻，有人好奇在批踢踢詢問到底甚麼時候去排隊最好？有網友神回「你不會明天去排！」，笑翻一堆人。

(中時電子報)

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