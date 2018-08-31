金門》謝宜璋帶狗登記參選縣長 批有些政治人物比狗不如

2018年08月31日 13:01 中時 李金生

謝宜璋（左）與他口中未來縣府副縣長，一路相挺的好朋友周清坡（右）。（李金生攝）

謝宜璋依規定完成登記和繳款手續。（李金生攝）

謝宜璋說，有些政治人物毫無誠信可言，比他養的狗還不如。（李金生攝）

謝宜璋與支持者率性的坐在縣府大門的階梯上，開心的與縣府員工打招呼。（李金生攝）

前金門縣議長謝宜璋今（31）日上午帶著一條大狗到縣選委會登記參選縣長，支持者並在縣府門口放了一串鞭炮，預祝他高票當選。全程笑呵呵的謝宜璋表示，有些政治人物毫無誠信可言，比他養的「狗」還不如，上台後只會亂花公款，他上任後要以最精進的辦法，打開金門的「黃金大門」。

謝宜璋是在他口中未來縣府副縣長，一路相挺的「麻吉」好朋友周清坡和10餘位支持者陪同下，於上午11時45分帶著家裡養了多年的邊境牧羊犬「法蘭克」至縣選委會登記參選縣長。

雖然這隻牧羊犬不叫也不鬧，還很聽話的起立坐下，但沿途仍引起縣府員工的注意，不少人趕緊用手機拍下來，大家都覺得很有趣味性。

謝宜璋倒是慎重其事的表示，這條狗很聽話，也很有犬隻的高忠誠度，不像有些政治人物毫無誠信可言，「比狗都還不如！」

他並表示，金門是「黃金之門」，照理應有一番亮麗遠景才對，但鄉親看到的卻是「執政者」亂花公款，搞得錢花了一山一海，卻只見馬路不停挖挖補補，學測成績全國也倒數幾名，未來他上任後，肯定要拿出最精進、可行的辦法，打開金門這道黃金之門。

謝宜璋還很隨性的帶著支持者，坐在縣府大門的階梯上，頗有進軍縣府打江山，坐穩縣長寶座的意思，讓下班的縣府員工也為之側目。，支持者並在縣府門口放了一串鞭炮，預祝他高票當選。全程笑呵呵的謝宜璋表示，有些政治人物比「狗」還不如，上台後只會亂花公款，他上任後要以最精進的辦法，打開金門的「黃金大門」。

謝宜璋是在他口中未來縣府副縣長，一路相挺的好朋友周清坡和10餘位支持者陪同下，帶著家裡養了多年的邊境牧羊犬「法蘭克」至縣選委會登記參選縣長。

雖然這隻牧羊犬不叫也不鬧，還很聽話的起立坐下，但沿途仍引起縣府員工的注意，不少人趕緊用手機拍下來，大家都覺得很有趣味性。

謝宜璋倒是慎重其事的表示，這條狗很聽話，也很有犬隻的高忠誠度，不像有些政治人物毫無誠信可言，「比狗都還不如！」

他並表示，金門是「黃金之門」，照理應有一番亮麗遠景才對，但鄉親看到的卻是「執政者」亂花公款，搞得錢花了一山一海，卻只見馬路不停挖挖補補，學測成績全國也倒數幾名，未來他上任後，肯定要拿出最精進、可行的辦法，打開金門這道黃金之門。

謝宜璋還很隨性的帶著支持者，坐在縣府大門的階梯上，頗有進軍縣府打江山，坐穩縣長寶座的意思，讓下班的縣府員工也為之側目。

(中時 )