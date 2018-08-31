華航工會祕書長罵高層顢頇 檢認內容屬實不起訴

2018年08月31日 13:36 中時 蔡依珍

打出工人參政、登記參選桃園市長的華航企業工會祕書長朱梅雪，去年6月發送會務報告給全體會員時，提及人力處陳姓副總經理「利用行政管理職權，顢頇違法開除3位工會幹部」甚至造成幹部配偶輕生等語，引發陳男不滿，怒控他違反個資、公然侮辱、加重誹謗等罪，但檢方調查發現內容屬實，可受公評，予以不起訴處分。

53歲的朱梅雪去年6月底以電子郵件傳送華航企業工會總會會務報告，連名帶姓提及陳姓人力處副總經理任職台勤總經理期間，利用行政管理職權，顢頇違法開除3位工會幹部，導致3家庭頓失經濟支柱、家庭破碎，其中1位工會幹部配偶不堪長期身心負荷壓力過大、自殺身亡，事後法院判台勤行政裁量違法、還工會幹部清白，但亡羊補牢為時已晚，不可逆傷害已造成，工會戒慎恐懼、防止遺憾在華航上演，會戮力保護全體會員。

文章一出傳到陳男耳裡，一怒之下告他公然侮辱、加重誹謗、違反個資等。但桃檢檢察官找來4名被開除的工會幹部，4人分別因為恐嚇工會會員、糾眾結夥擾亂秩序、煽惑員工不加班等理由開除，且確實薪水銳減、生活受影響，楊員的配偶事後也墜樓逝世，且勞委會裁決解雇無效、最高行政法院也判台勤敗訴，認定朱梅雪不是憑空捏造。

朱梅雪自承因陳姓公服員經華航人評會決議開除，而陳男擔任人事副總、負責主導人評會，工會有補助陳姓空服員，向會員解釋補助理由，才會發出公告，並敘明陳的姓名職稱，強調都有所本。

桃檢檢察官認為，台勤和華航本就是關係企業，探究前後文，確實是為了要敘明補助陳姓空服員的理由，「顢頇」2字雖有負面意涵，還是表達意見的範疇，受憲法言論自由保障，不構成公然侮辱和加重誹謗，再者陳男的職稱和姓名全體華航和子公司員工都知悉，不算違反個資，對朱予以不起訴處分。

(中時 )