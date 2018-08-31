美網》怪事！主審竟下場求選手認真打

澳洲選手基瑞歐斯在美網首輪擊敗對手。(美聯社)

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中時電子報

澳洲「壞小子」基瑞歐斯(Nick Kyrgios)真是一個奇怪的人，「有球也不好好打」已經不足以形容他的乖張行徑。這次甚至連美網的主審都看不下去了，居然在休息時跑到基瑞歐斯旁邊求他認真打完比賽，簡直是前所未聞的怪事。

基瑞歐斯美網首輪對上赫伯特(Pierre-Hugues Herbert)，赫伯特是雙打冠軍，單打實力只是普通。然而赫伯特開賽就以6-4搶下首盤，接著第2盤又以3-0領先，氣勢如虹。

每當基瑞歐斯打得不順心的時候就會開始擺爛，他還因此被罰過錢。眼看基瑞歐斯又要放棄，主審拉耶尼(Mohamed Lahyani)突然從座位走下來，說了很多話激勵他，沒想到基瑞歐斯聽完之後居然大發神威，以搶七逆轉奪下第2盤，接著又連贏2盤打敗了赫伯特。

不少球迷看得很納悶，主審可以這樣做嗎？

賽後美網官方聲明，主審拉耶尼並不是要激勵基瑞歐斯，只是關切他是否有身體不舒服。拉耶尼的意思是，「如果你身體不適我可以馬上找人幫忙，但你身體無恙還不認真打，我就不能坐視不管了。」

雖然表面上是警告，但是以基瑞歐斯的脾氣才不會甩這種東西。拉耶尼肯定很有一套，因為他做到了連基瑞歐斯教練都做不到的事。

(中時電子報)

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