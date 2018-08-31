老婆入獄 毒蟲讓小三帶球販毒籌奶粉錢

曾男（左）和吳姓女友涉販毒遭警查獲，曾男還一度護著女友。 （劉宥廷翻攝）

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高市刑大逮捕1對毒鴛鴦，搜出200多公克安非他命，但警調查發現34歲曾男在妻子涉毒入獄後，劈腿28歲吳女，而該女不但懷有5個月身孕，還協助販毒和男友籌措奶粉費，甚至自己仍繼續吸毒，讓警看了喝斥「最差勁的胎教」，全案依毒品罪送辦，曾男訊後遭收押。

高市刑大偵3隊今年4月執行安居緝毒專案時，從另起毒品案向上溯源，追出曾男及吳女為第二層藥頭，隨即展開偵辦，果然蒐證到曾男載著吳女出門販毒，吳女在車上還幫忙打電話聯絡買主。

警方日前下午埋伏兩人小港區租處外逮人，曾男當場袒護女友稱「別針對她、跟她無關」，但此時警方看出吳女肚子微凸露出孕味，趕緊告知乖乖配合，不敢當場壓制。

警方在租處內查獲安非他命毛重217.5公克、海洛因毛重2.4公克、販毒所得9萬元、吸食器、電子磅秤及分裝夾鏈袋等；曾男被逮當下認了所有毒品，也央求警方不要對吳女驗尿，但事證明確，兩人才坦承吸毒。

警調查指出，曾男當過臨時工，2007年曾因毒品案被關5年，2012才出獄，曾妻也涉毒仍在服刑中，沒想到曾男去年透過唱歌場合，認識吳女，進而同居，今年3月，吳女懷孕，曾男無法維持生計，只得重操舊業，在小港及大寮區一帶販毒。

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(中時 )

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