羽球》代言「國民體育日」 戴資穎幽默叫賣金牌戰袍

甫獲亞運羽球金牌的世界球后戴資穎（左）今日受體育署邀請擔任9月國民體育月系列活動「全民運動購起來」代言人，並和叫賣哥（右）一同上台替民眾凹好康。（趙雙傑攝）

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中時電子報
／台北報導
體育署今日舉行9月國民體育月系列活動「全民運動購起來」記者會，推出「三免費一優惠」政策，號召全國各大運動產業、電商業者，提供眾多好康優惠，邀請甫獲亞運羽球金牌的世界球后戴資穎擔任代言人，邀請全民動起來，一起運動九九、健康久久。（趙雙傑攝）

才剛結束雅加達-巨港亞運行程，世界球后戴資穎31日就馬不停蹄出席體育署「國民運動日」活動，她除了呼籲大家養成規律的運動習慣，更與「叫賣哥」葉昇峻聯手介紹自己的亞運金牌戰袍，展現球后活潑幽默的一面。

為鼓勵民眾參與體育活動，體育署自103年推動「國民體育日」，今年更將「1優惠」電商平台活動擴展為長達30天的盛事。更邀請世界羽球球后戴資穎與資深主播盛竹如擔任代言人。

31日的「國民體育日」活動，戴資穎與「叫賣哥」一同介紹自己的亞運金牌戰戰袍，戴資穎笑說：「這件真的很不錯，在我拿到之前，就已經看到很多人穿了。」不僅如此，小戴更被「叫賣哥」的話語逗得燦笑連連，展現出24歲專有的青春活潑氣息。

體育署今日舉行9月國民體育月系列活動「全民運動購起來」記者會，推出「三免費一優惠」政策，號召全國各大運動產業、電商業者，提供眾多好康優惠，邀請甫獲亞運羽球金牌的世界球后戴資穎擔任代言人，邀請全民動起來，一起運動九九、健康久久。（趙雙傑攝）

戴資穎也透露，身邊許多朋友原本不關心運動，但是從不看球賽，成為會關心球賽的粉絲，進而變成開始接觸運動，讓她覺得相當感動。

台灣運動風氣越來越旺盛，身為運動健將的戴資穎也熱心地給出小建議，「希望大家都可以外出運動，不想出門的話，做瑜伽也不錯。跑步也是一項好運動，記得心跳要提升到一定數字才會有運動效果。」

(中時電子報)

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