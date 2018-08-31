獨家》港校明年招台生 學測最少採計4科

2018年08月31日 13:30 旺報 簡立欣

明年學測大改革，從「5科全考」改成「可考0到5科，但學校最多採計4科」；考生若想報考港校該考幾科，引發恐慌。香港教育大學對本報表示，這個問題其實1年前就在討論，該校最後決定以「英文頂標，其餘3科（含國文）均標」招收台生。預料香港教育大學這項決定會引起其他港校示範，亦即最少採計4科，但採計標準則依照過去門檻。

現行學測必考5科，108學年起改為選考，大學校系等招生端最多採計4科；換句話說，明年起考生要報考從0科（限定音樂、美術、體育等相關術科校系）到5科都可以。

不過近日已有不少高三考生來信詢問本報：明年他們將是學測改用「5選4」的第一屆考生，申請陸校或港校的成績要求會是什麼標準？

本報去信詢問香港大學、香港中文大學、香港科技大學、香港城市大學、香港理工大學、香港教育大學、香港浸會大學、香港嶺南大學等8所港校，香港教育大學最早回應，表示其實這個問題1年前各校招生辦公室之間就在討論，一般的共識是「國英數是基本，然後再加1科社會（文組）或自然（理組）」。

香港教育大學教務處正式回覆本報表示，2019年該校對台招生門檻，參加台灣應屆學科能力測驗的學生必須：英文成績達到頂標，以及其餘至少3科（包括國文）需取得均標或以上成績。

由於香港教育大學過去都是「總級分須達均標，其中英文須達頂標」，2019年的新標準和過去相差不大；預料港教大的決定會引起其他港校示範，也就是最少採計4科，英文頂標，其餘3科（含國文）則依照過去門檻，也就是頂標。2018年各港校除了香港教育大學之外，其他港校幾乎都要求「英文頂標，學測總級分頂標」。

陸校部分，本報日前也去信多所大陸大學詢問，北京郵電大學回覆表示：「我校2019年招收台灣地區高中畢業生的簡章目前還未確定，要根據教育部出台招收台灣地區高中畢業生的最新相關政策確定。」不過有老台生建議：雖然政策還沒出爐，不過應該是至少會看4科成績，而考5科又比考4科有優勢；換句話說，考生如果已經確定明年想報讀大陸大學，最好還是5科考好考滿。

(旺報 )