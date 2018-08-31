原住民全國健康操競賽 花蓮獲雙料亞軍等4項大獎

2018年08月31日 14:09 中時 范振和

原住民族活力健康操競賽全國決賽，花蓮縣光復鄉太巴塱部落文化健康站勇奪長青組第二名。（花蓮縣政府原民處提供）

原住民族活力健康操競賽全國決賽，花蓮縣鶴岡屋拉力部落文化健康站榮獲長青組最佳創意獎。（花蓮縣政府原民處提供）

107年度原住民族活力健康操競賽全國決賽，花蓮縣勇奪4大獎，包括青壯組與長青組雙料亞軍，最佳造型獎與最佳創意獎，31日凱旋返鄉，受到地方各界熱烈歡迎。

原住民族活力健康操競賽全國決賽，8月29、30日在桃園市盛大舉行，來自各縣市優秀勁旅25隊750人參賽角逐，花蓮縣囊括4大獎項，包括青壯組第二名（花蓮縣鳳林鎮原班人馬）、最佳造型獎（花蓮縣馬可認文化藝術舞蹈協會）、長青組第二名（花蓮縣光復鄉太巴塱部落文化健康站）、最佳創意獎（花蓮縣鶴岡屋拉力部落文化健康站），部落銀髮族優異表現，讓花蓮成為名副其實的「健康城市、活力部落」。

縣府原住民行政處長陳建村指出，花蓮縣代表隊計有長青組光復鄉太巴塱、瑞穗鄉鶴岡屋拉力及光復鄉南富社區等3個文化健康站；青壯組則有鳳林原班人馬、馬可認文化藝術舞蹈協會、吉安鄉吉野泛札萊等3隊，8月29日6支隊伍大早清晨北上，原民處同仁也特別北上為參賽隊伍加油打氣。

陳建村表示，為迎接高齡化社會，因應原住民長者需求，縣府積極拓展原住民族部落文化健康站，去年起，透過立委徐榛蔚、鄭天財協助，積極向中央申請增站與改善軟硬體設施，從21站增加至今年45站，數目倍增，高居全台第二位。他也很感謝中央原民會大力支持偏鄉部落長者關懷與照顧作業。

他強調，健康操以促進健康為目的，鼓勵族人長輩們平日到健康站多運動、多互動，成績表現不在於優勝與否，而在於競賽與準備過程中，所展現的榮譽心與團隊精神。活力健康操運動，持續凝聚部落向心力，適度運動讓部落長青人口，活得更健康、更愉快！

(中時 )