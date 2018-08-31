只有高山上才有！肉眼就可觀賞星團星雲

2018年08月31日 13:32 中時 張亦惠

嘉義市天文協會提供高倍數天文望遠鏡，並教民眾使用。（嘉義林區管理處提供）

林務局嘉義林區管裡處與嘉義市天文協會將於9月及10月在阿里山森林遊樂區內的小笠原山舉辦3場天文生態體驗營，因阿里山森林遊樂區海拔高、不受光害影響，因此只要用「肉眼」就能觀賞滿天星團星雲，嘉義林管處也特別推薦鄰近的祝山及對高岳，都是觀賞星星的熱點。

秋季的星座雖是四季中亮星最少的季節，為什麼選在這個季節舉辦，嘉義林管處表示，這個季節有許多寶石般的星雲星團及引人入勝的星座故事，而星雲星團只有在小笠原山這樣高海拔、無光害的環境下，才能用肉眼觀看得到。

嘉義市天文協會跟民眾分享到山上必看的重點，這些星系星團在平地是幾乎無法觀看的，分別是位於仙女座腰帶附近的M31銀河系，這個銀河系跟地球所在的銀河系一樣大，肉眼看起來雖然是一團棉花球，但是裡面卻擁有200億顆星星；以及從東方山頭升起的6顆藍色的星星，民間俗稱《七姊妹星團》，正式名稱是《昴宿星團》，是日本人相當喜愛的星團，甚至還把它設置在汽車的標誌上。

嘉義市天文協會也特地準備了數架可以使用手機遙控的天文望遠鏡，除藉由工作人員操作的望遠鏡觀星以外，還可以透過自己的手機尋找想要看的星空目標，看得更清楚，再搭配天文協會的講解課程，讓民眾對浩瀚的天空有更多的了解。

(中時 )