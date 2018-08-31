北捷淡水線米奇列車今上路 拿好禮暢遊台北

適逢米奇90周年慶典，北捷淡水捷運線推出彩繪列車，尋找車廂內隱藏米奇還有機會拿大獎。（吳堂靖攝）

友善列印
中時
北捷淡水線米奇彩繪列車今上路，車廂內外處處可看見米奇的可愛樣貌。（吳堂靖攝）

跟著米奇遊台北！北市觀傳局與台灣華特迪士尼公司聯手打造「米奇趣遊台北」彩繪列車，31日起於淡水信義線啟航，車廂內外到處可見米奇可愛模樣，更融入台北101、北投溫泉、大稻埕等著名景點，下載「現在玩台北」APP掃描隱藏米奇圖樣，還有機會拿大獎！

適逢米奇90周年慶典，米奇彩繪列車首度開進台北市，31日舉辦首航記者會，吸引眾多youtuber變裝同樂，藝人「鬼鬼」吳映潔更化身俏麗米妮，搶先搭乘列車，車廂內不但有台北著名景點，更有隱藏米奇圖樣，參觀粉絲邊玩邊拍，直呼「超可愛！」

觀傳局長陳思宇表示，米奇列車共6節車廂，即日起至明年1月2日，每天約18個班次來回淡水與象山站間，也期盼透過與迪士尼合作契機，提升國際能見度。

北市府也推出「集『奇』有禮」抽獎活動，11月30日前只要下載「現在玩台北」App，掃描車廂內隱藏米奇圖樣，就能獲得米奇電子戳章，9月底開始憑電子戳章到台北101站和北投站旅遊服務中心，兌換限量米奇束口袋或悠遊卡套等小禮物。

另外，集滿6個米奇電子戳章，可以參加月月抽大獎活動，最大獎項為香港迪士尼樂園旅遊套票（不含機票），最大獎有6個名額，1人中獎4人同行，歡迎民眾踴躍參加。

(中時 )

原住民全國健康操競賽 花蓮獲雙… 陸頒防近視新規！嚴控未成年用手…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。