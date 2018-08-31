北捷淡水線米奇列車今上路 拿好禮暢遊台北

2018年08月31日 13:28 中時 吳堂靖

北捷淡水線米奇彩繪列車今上路，車廂內外處處可看見米奇的可愛樣貌。（吳堂靖攝）

跟著米奇遊台北！北市觀傳局與台灣華特迪士尼公司聯手打造「米奇趣遊台北」彩繪列車，31日起於淡水信義線啟航，車廂內外到處可見米奇可愛模樣，更融入台北101、北投溫泉、大稻埕等著名景點，下載「現在玩台北」APP掃描隱藏米奇圖樣，還有機會拿大獎！

適逢米奇90周年慶典，米奇彩繪列車首度開進台北市，31日舉辦首航記者會，吸引眾多youtuber變裝同樂，藝人「鬼鬼」吳映潔更化身俏麗米妮，搶先搭乘列車，車廂內不但有台北著名景點，更有隱藏米奇圖樣，參觀粉絲邊玩邊拍，直呼「超可愛！」

觀傳局長陳思宇表示，米奇列車共6節車廂，即日起至明年1月2日，每天約18個班次來回淡水與象山站間，也期盼透過與迪士尼合作契機，提升國際能見度。

北市府也推出「集『奇』有禮」抽獎活動，11月30日前只要下載「現在玩台北」App，掃描車廂內隱藏米奇圖樣，就能獲得米奇電子戳章，9月底開始憑電子戳章到台北101站和北投站旅遊服務中心，兌換限量米奇束口袋或悠遊卡套等小禮物。

另外，集滿6個米奇電子戳章，可以參加月月抽大獎活動，最大獎項為香港迪士尼樂園旅遊套票（不含機票），最大獎有6個名額，1人中獎4人同行，歡迎民眾踴躍參加。

(中時 )