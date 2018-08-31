水面艦隊增！印度砸千億購135架直升機

2018年08月31日 13:51 中時電子報 何宜玲

BREAKING: India Clears Decks For 24 American MH-60 Romeo Helicopters For The @IndianNavy. https://t.co/IpV07H35VF pic.twitter.com/uRxkytVTyT — Livefist (@livefist) August 25, 2018

印度海軍水面艦隊成長快速，但是艦載直升機服役的速度卻跟不上。讓印度政府再度砸大錢買武器。印度政府日前批准一項軍購大單，將斥鉅資54億美元(約新台幣1700億元)，購買111架海軍通用直升機和24架多用途直升機。

其中，95架輕型海軍通用直升機將在印度本地組裝，另外16架則是已經組裝完畢的直升機。兩項合計共約34億美元。另外，印度政府還打算向美國購買總價約20億美元的24架MH-60多用途直升機，替換掉服役30多年的Sea King型直升機。

24 MH-60 maritime helicopters for #IndianNavy to come in a g2g deal with #US pic.twitter.com/D1hRYyrI3q — Indian Defence (@IndianDefenceRA) August 25, 2018

根據《防衛新聞》(Defense News)報導，向美國採購多用途直升機的流程至少要花3-5年，而海軍通用直升機的採用則需要花費8-10年左右的時間。但是印度國防部官員表示，依照計畫，未來3-6個月左右的時間，就會完成預算撥款，向美國國防部開始談判。

《外交學者》(The Diplomat)則指出，由於印度海軍的水面艦隊增長快速，造成艦載直升機面臨嚴重缺乏的窘境。以目前情況而言，正在服役的只有11架Kamov-28直升機和17架Sea King型直升機，更糟糕的是，總共只有9架可以執行飛行任務。

因此，印度海軍估計，整體而言至少要耗資超過100億美元，購買超過230架直升機，盡快讓它們服役於水面艦隊才行。

(中時電子報)