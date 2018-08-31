總統：成立基金 專款用農田水利

2018年08月31日 13:37 中時 曾薏蘋

蔡英文總統今接見農田水利會會長暨107年「模範水利小組組長」代表，總統致詞表示，政府將成立特種基金，專款專用於農田水利事業，也會持續投入經費，建構完整的農業基礎設施。

總統致詞時首先表示，這是做完農田水利會改革後，與大家第一次見面，不過，她每一年都會在總統府跟農田水利會的夥伴們會面，要代表政府感謝大家的辛勞及對農業發展的協助。

總統指出，與會的模範水利小組組長，是從全國3,479位水利小組組長中，經過嚴謹的評比後脫穎而出。看到這些優良事蹟，真的很不簡單，幾10年來投入水利工作，其中還有不少超過80歲的長輩，讓她非常感謝。

總統說，「守護台灣農業，他們有很大的貢獻」。在颱風或豪雨期間，農田水利會需要適時的關閉或開啟水閘門，來減少農業災損。在乾旱時期，也要調配灌溉用水，協助節約水資源。

總統表示，近年來極端氣候出現的頻率越來越高，農田水利會的工作挑戰也越來越大。這段時間台灣受到暴雨的侵襲，在座的組長們感受一定很深。

總統說，豪雨期間，無論是做好預防措施，或是查報災情、協助災害搶修工作，都需要大家的幫忙。

總統強調，今年初政府完成修法，將農田水利會改制升格為公務機關，就是希望強化功能、提升服務水準，透過建立專業化組織，建構國家水資源公共化管理體制，並且能夠因應氣候變遷的挑戰。

總統指出，過去水利會的公權力不足，導致執行業務時常常遭遇困難，未來完成改制後，不但具有公權力，也能發揮農業水資源的最大利用效益。

她說，政府規劃這些政策，是為了讓農民更方便及福利更好，但是，我們也重視水利會員工的權益，現在的員工將繼續留任，福利也不變，而在擴大服務後，可以照顧更多的農民。

談及農田水利會資產的議題，總統說，在前瞻基礎建設計畫下，也編列了一部分經費，加速興修農田水利設施，希望提升農業用水的管理及使用效率。

總統強調，未來改制後，我們更要強化農民服務。與會的水利小組組長關心的水利會工作站及水利小組，都是跟農民最直接聯繫的單位，一定會維持下去。她也希望大家持續協助反映農民的心聲，讓政府可以提供最好的服務。

(中時 )