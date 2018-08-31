陸頒防近視新規！嚴控未成年用手機、上網時間

2018年08月31日 13:42 旺報 廖慧娟

大陸教育部、國家衛健委等八部門，30日公佈新制定的《綜合防控兒童青少年近視實施方案》，列出一系列為兒童和青少年「護眼」的硬措施。明文規定要確保小學生每天睡眠10個小時，嚴禁學生將手機等電子產品帶入課堂，控制新增網路遊戲上網運營數量等，希望降低青少年的近視率。

方案提出，到2030年之前，要實現兒童、青少年總體近視率在2018年的基礎上，每年降低0.5%以上，近視率較高的省份，每年的目標是降低1%以上，讓兒童青少年視力健康整體水準顯著提升。

此外，也要求6歲兒童近視率控制在3%左右，小學生近視率下降到38%以下，初中生近視率下降到60%以下，高中階段學生近視率下降到70%以下，讓學生體質健康標準達標優秀率達25%以上。

官方也在方案中，提醒家長要控制家中孩童、青少年的電子產品使用時間，尤其是學齡前兒童方面，建議非學習目的的電子產品使用單次不宜超過15分鐘，每天累計不宜超過1小時，使用電子產品學習30―40分鐘後，應休息遠眺放鬆10分鐘，年齡越小，連續使用電子產品的時間應越短。

根據方案，大陸國家新聞出版署要實施網路遊戲總量調控，控制新增網路遊戲上網運營數量，探索符合大陸的適齡提示制度，採取措施限制未成年人使用時間。

(旺報 )