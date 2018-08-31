好市多乳清特賣秒殺 網哭：跟搶演唱會票一樣

2018年08月31日 13:43 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

好市多每促銷必搶購的乳清特賣又來了！美國品牌價錢直接每罐便宜400元，識貨的巷仔內手刀搶貨，有門市一開張半小時就清光，消費者看到搶購人潮很傻眼，是不是以為吃了就會變「館長」？由於線上購物也同時特價，更是秒殺缺貨，簡直跟搶演唱會票沒兩樣。

有消費者「Costco好市多 商品經驗老實說」粉絲頁貼圖，一群人瘋蛋白乳清的風潮，又襲捲好市多全台各分店，有人笑問，有這麼多人缺蛋白質嗎？還是以為吃了會變館長？

乳清特賣消息也在ppt熱議，好市多線上購物也推折扣400元促銷，有網友哭哭，今天0時03分線上特價開賣，短短4分鐘上個洗手間出來，巧克力口味已搶購一空。還有人哀嚎，這是要逼人去現場買嗎？也太快秒殺了。

不過，有多位網友留言提醒，訓練量不夠根本不需補充乳清，甚至還會增加腎臟負擔！沒運動的人喝了也不會長肌肉，毋須一窩蜂搶購。

其他網友留言，「看到大家這麼搶，即使不需要也忍不住想搬個一箱…」、「人家搶跟著搶，正港呆丸郎」、「買這麼多是要練成大隻佬嗎」、「堆婆婆媽媽阿姨可能買來當保健食品吃」、「 一堆婆婆媽媽搶購三小」、「有夠誇張，一下就賣光惹」。

(中時電子報)