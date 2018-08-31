徐乃麟入圍金鐘不出席 曾國城：「他有事！」

2018年08月31日 14:49 中時 蕭雅玲

曾國城與徐乃麟入圍金鐘開心慶功。（陳俊吉攝）

徐乃麟與曾國城主持《天才衝衝衝》，雙入圍，兩人今進棚錄影，被問到是否會出席頒獎典禮，徐乃麟直說：「我不會去啦。」一旁的曾國城緩頰說，「他有事，我代表。」徐乃麟笑說：「之前就說過好像在做大拜拜，就好像奧斯卡每況愈下，實質上還是蠻重要，要多給一些新人機會，我不是很在意這個。」

徐乃麟表示，「節目入圍比例蠻高，每年都有入圍，但觀眾看得感覺最重要，我們就是把歡樂帶給大家，有時走在路上都有人誇節目好看，不認識的路人對我們講這句話，就很窩心。」日前吳宗憲有催生金鐘把觀眾評比也放進去，徐乃麟認為，收視不代表一切，有些高收視節目但觀眾只侷限在特定族群，「入行30多年對這種事看得很平淡，只要把節目做好，收視對得起電視台節目內容對得起觀眾，用平常心看待每件事情。

徐乃麟表示，之前做《小氣大財神》節目入圍就有20萬元獎金，電視台總經理莊豐嘉笑說：「私下討論」，一旁的曾國城這次同時入圍兩個節目，被問到希望哪個節目得獎？他秒答，「當然是《衝衝衝》，並不是因為有入圍獎金。」一旁的徐乃麟笑吐嘲：「你不能手上幾個節目講這種話，我們只有一個，財大氣粗。」電視台總經理莊豐嘉被問到電視台是否會提供入圍獎金，徐乃麟立刻透露自己之前在友台有領到20萬元獎金，莊豐嘉笑說：「我們私下再討論。」

曾國城同時有2個節目入圍益智以及實境節目主持人，對於自己打自己，他也說，「益智與實境放在一起，分組很妙，沒有歌舞就不叫綜藝節目吧！」徐乃麟笑說：那台灣應該沒有一個節目是綜藝節目！」

張文綺今年沒報名，她回應，「能跟在兩位大哥身邊，對我來說經驗才是最珍貴的。」徐乃麟也大誇她很優秀。

(中時 )