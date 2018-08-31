東南亞外移病例佔89％ 醫界推「新南向」服務

2018年08月31日 14:17 中時 林周義

去年3月，國內出現自新南向國家感染登革熱的死亡病例。根據疾管署統計，2017年境外移入傳染病共718例，其中以印尼、越南、菲律賓移入最多，佔總移入病例的89%。為因應跨境醫療問題及挑戰，台大醫院推出「新南向人員健康服務中心」，提供民眾出國前後健康檢查、傳染病諮詢、疫苗注射等服務。

疾管署表示，我國近年與新南向國家因觀光、教育、文化等因素，面臨更多跨境傳染病問題。因此，台大醫院設立「新南向人員健康服務中心」，為雙方往來人員提供服務，項目包括海外健康管理師、諮詢醫師、專屬網站及專線電話。

新南向6個國家包括了印尼、印度、越南、馬來西亞、泰國及菲律賓。衛福部政務次長何啓功表示，常駐兩邊的民眾也需要醫療上的幫助，如今設立專線電話、網站，讓駐外的民眾得以即時得到諮詢，依照需要找到合適的門診，或轉介醫院相關部門。同時，也提供各國語言服務，台灣民眾、外籍人士都能受惠。

台大醫院院長何弘能表示，許多人出國卻不知道當地流行什麼傳染病。以前沒有google，出國前到疾管署一趟，才知道自己要打一堆針、拿一堆藥。他表示，如今「新南向人員健康服務中心」能提供民眾更流暢的管道，瞭解健康資訊。

台大醫院家庭醫學部主任蔡兆勳呼籲民眾，出國前後都需做體檢，並在出發前4至6週前往旅遊醫學門診，視目的地需求施打疫苗，或服用預防性用藥。他也提醒，回國後若發現身體不適，應告知機場檢疫人員，儘速就醫。

(中時 )