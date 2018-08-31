桃園》爭取連任 八德市議員呂林小鳳提出具體政見

2018年08月31日 16:22 中時 甘嘉雯

八德市議員呂林小鳳31日到桃園市選委會登記參選，尋求連任的她，對於社會福利、教育、交通建設等都提出政見，包括：

1.持續推動八德公托中心及親子館，提供優質託嬰環境、減輕家庭負擔及親子共同學習成長空間。

2.配合長照2.0政策佈建ABC據點，持續設立日照中心，並爭取八德一據點一藥師制度，對特殊需求長者提供送藥到府及居家藥事服務。

3.爭取補助八德各級學校及幼兒園裝設二氧化碳及PM2.5細懸浮微粒室內空氣品質監測設備。

4.爭取八德各級學校積極投入資訊融入教育，運用ICT技術建置智慧校園數位學堂。爭取國中小學校班班有冷氣。持續推動新設永豐國中。

5.爭取八德大型圖書總館及設立兒童玩具美術館。爭取松樹腳公園撥用市府持續推動並活化讓市民有休閒空間。爭取瑞德里集會所。

6.積極推動公共停車場建置，前半小時停車免費，解決路邊停車需求。新闢道路修建地下停車場，用ROT方式，結合多目標使用。

7.爭取八德公車轉運站，增加公車連結機場捷運、台北及新北捷運、醫院、市場、學校、火車站等的公車專線，讓市民更加便利。

8.爭取建置紅綠燈延長時間按鈕，以維護用路人通行安全與方便。爭取八德主要道路設置智慧路燈，汰換傳統高壓鈉燈為LED節能路燈。

9.爭取增設YouBike、人行步道、機車專用道及電纜地下化工程。爭取八德路平專案，加強道路養護及社區排水溝重建。

10.落實動物保護，推動流浪犬貓零撲殺政策，爭取場地提供寵物更友善的空間，規劃增設寵物公園。

11.清除大安垃圾場的垃圾變成環保公園，解決大安垃圾場三十年來居民惡夢。

12.爭取興建雨水下水道及滯洪池，強化都市排洪防災功能，活化埤塘營造市民休閒生活。

13.爭取增設八德擴大區域傳統市場，並活化為多功能大樓。增設天幕球場，推動市民組隊踴躍參與棒壘球運動。

14.持續推動豐德路延伸國道三號八德第二交流道。建議市府爭取鐵路地下化臨時車站永豐站。

15.持續督促中央大學在八德擴大都市計畫預定地興建八德分校打造『智慧健康創新園區』。

(中時 )