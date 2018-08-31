高額關稅下周來襲 美對準2000億美元陸商品

據美國媒體報導，川普總統計劃在下周四（9月6日）徵求公眾意見期結束後，啟動對價值2000億美元大陸輸美商品加徵25％關稅。（達志影像／shutterstock提供）

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王嘉源／綜合報導

美加自貿協議似達成在望，美國總統川普可以全力對大陸出手了。華府就是否對2000億美元大陸貨徵稅舉行的公聽會，將在下周四（9月6日）結束。彭博社8月30日引述6名消息人士報導說，川普有意在公聽會結束後隨即落實徵稅，受影響的貨品包括建屋材料、科技產品、半導體、服裝及單車。北京曾表明會報復，白宮則拒絕對報導置評。

據彭博社報導，川普計劃在下周徵求公眾意見期結束後，啟動對價值2000億美元大陸輸美商品加徵25％關稅的措施。消息一出，標準普爾指數來到低點，美元、人民幣和美國國債殖利率也下跌。

川普為何堅持關稅措施？德國之聲中文網報導說，外界分析，主因是他認為2016總統大選勝利要歸功於他在貿易上的強硬態度。他認為過去的經貿政策傷害美國工人並有利於外國競爭對手。他舉大刀揮向與美國貿易逆差達到3750億的大陸，要求北京當局改善美國公司的市場准入和智慧財產權保護，並削減工業補貼。

美陸這兩個世界上最大經濟體在針鋒相對的貿易戰中，已對雙方價值500億美元的商品徵收關稅。上周雙方官員為緩和緊張局勢磋商，結果未取得突破。最新提出的25％的關稅將影響消費品，包括家庭用品、技術產品、自行車和服裝。

據彭博社報導，消息人士稱，川普尚未做出最終決定，因為政府官員對如何推動北京改革仍存在意見分歧。但報導中也提到，對陸鷹派，美國貿易代表萊海澤和白宮貿易顧問納瓦洛，目前占上風。萊海澤在拿下與墨西哥的貿易談判後，川普有可能把對陸貿易談判交給這位以作風強悍著稱的談判手。

美國與加拿大有望於8月31日達成新版《北美自由貿易協定》（NAFTA）。正在美國進行談判的加拿大外長方慧蘭和美國總統川普，都對達成協議表示樂觀。如果美加也達成協議，美加墨三國將重啟NAFTA。

川普曾威脅要對每年出口到美國，價值超過5000億美元的大陸商品徵收關稅。他本月稍早接受路透採訪時說，需要時間來解決與大陸的貿易戰，對此他沒有時間表。

大陸商務部30日在例行記者會上，被問到如何回應美方強硬的貿易行動時表示，「美方所謂強硬、施壓的做法對中方沒有作用，也無益於問題的解決。」發言人高峰說：「無論美方採取何種施壓措施，中國都將堅定地按照自己的節奏，穩步推進改革開放。」

大陸官媒《人民日報》29日發表了大陸國務院發展研究中心副主任隆國強的文章〈理性認識當前的中美貿易摩擦〉。文中以冷戰後，美國與蘇聯和日本的競爭為例指出，美國現在把大陸定義為長期的「戰略競爭對手」。他警告說：「要保持戰略定力，避免顛覆性錯誤。」

(中時 )

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