每3秒一個！國健署：輕度失智不一定失能

2018年08月31日 14:29 中時 林周義

「國際失智症月」將於9月1日開跑，衛福部今首映影片「I Can：雖然失智，但我仍可以」，邀來失智者分享經驗，盼打破無法自理生活的刻板印象。國民健康署王英偉署長指出，國內失智者有6成以上無失能或僅有輕度失能問題，輕度失智者可仍能參與社區活動，維持有品質的生活。

國際失智症協會資料顯示，每3秒就有一名失智症患者。衛福部於委託研究推估，目前台灣失智人口已逾26萬人，2036年台灣失智人口將飆升至55萬人，對家庭、社會產生重大衝擊。但王英偉署長指出，民眾對失智症的認識不足，常認為失智症是老化症狀、皆伴隨失能問題而無法自理生活。然而，國內失智者有9成以上是居住在家中，6成以上無失能或僅有輕度失能問題。即使被診斷為失智症，但輕度失智者仍可透過旁人協助，參與社區活動。

受邀分享自身經歷的病友，蘇惠美女士表示，當時被診出阿茲海默症，因不願連累家人，曾想過結束自己的生命。女兒挽留她說，若她活著，至少回家還有媽媽可以叫。於是，她把每天的行程都寫出來，積極投入畫畫、唱歌，希望刺激大腦，延緩失智症狀。如今的她，也重拾了新的人生。

透過身旁家人、親友或社區鄰里、環境的共同照護與互相扶持，失智者仍能參與社區活動。國健署今公布以愛心及支持，傳遞友善社區意念的「失智友善」標章，號召民眾共同打造失智友善社區，讓台灣成為友善失智國度。

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(中時 )