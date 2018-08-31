《誰先愛上他的》鞏固票房 徐譽庭找「吉祥物」拍片

2018年08月31日 14:43 中時 潘鈺楨

楊麗音（右）。(華納兄弟提供)

電影《誰先愛上他的》由徐譽庭監製，她1個月內就靠周邊朋友籌到了開拍資金，為了不辜負大家的信賴、讓好友們都能保住錢，她找來幾位「吉祥物」。

第一位是被稱為仙女的萬芳，只要徐譽庭找她參與的作品總會驚險度過難關，不會賠錢。另外是徐譽庭的劇場好友楊麗音和鍾欣凌，本來要在電影一個獻聲、一個現身，鍾欣凌本來要飾演女主角謝盈萱的姐姐，未料楊麗音碰上經紀公司負責人欠債失聯，讓她領不到百餘萬演出費，徐譽庭與鍾欣凌當下商議將這個角色改給楊麗音演出，鍾欣凌則改為免費為片中收音機傳出的電台主持人獻聲。

另外一段友誼加持，是飾演邱澤母親的高愛倫，她曾任民生報、大成報、星報高層，為娛樂圈赫赫有名資深媒體人。數年前徐譽庭在高愛倫的宅邸內目睹其結婚大合照陣容，曾開玩笑說：「以後我拍電影，一定要找高姊來演，光靠照片上的貴人，票房就不用擔憂了！」這次當徐譽庭苦惱著要為邱澤找一個非常可愛的媽媽正絞盡腦汁之際，剛好高愛倫有事LINE她，讓徐譽庭靈光乍現：「老天爺太愛我了！」

只有4場戲的高愛倫雖是第一次演出，卻相當自然生動，尤其是高的好友林青霞，相當期待《誰先愛上他的》能在香港上映。電影11月2日在台上映。

(中時 )