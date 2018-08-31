全民瘋大麥克買一送一 醫師揭安全吃法

2018年08月31日 14:37 中時電子報 戴安瑋

麥當勞大麥克買一送一，網友分享「124元雙漢堡餐攻略」。(圖/麥當勞臉書)

為了慶祝戴資穎亞運奪金，麥當勞今(31日)天單點大麥克買一送一，引起轟動各餐廳一早即出現排隊人潮，醫師蔡明劼表示，大麥克熱量高，再加可樂、薯條等，不超標也很難，何況是買一送一，熱量更要乘兩倍，建議最多只吃一個。

蔡明劼醫師在臉書上表示，大麥克，有人想去買嗎？先看看大麥克的營養成分吧！熱量 534 kcal (DV 27%)，蛋白質 27 g (DV 45%)，脂肪 28 g (DV 47%)，碳水43 g (DV 14%)，鈉780 mg (DV 39%)。

他說，一個大麥克的熱量500多大卡，不喝含糖飲料、不吃薯條的話，當作一餐其實還好。其中蛋白質算是符合一般人的需求量。缺點是蔬菜極度缺乏，而脂肪比例太高(絞肉製品大多如此)，鹽分(鈉)也略高。

至於買一送一，把上面寫的數字通通乘以二就對了，你會發現脂肪DV高達94%，鹽分DV則是78%，如果再把今天吃的其他東西加上去，不超標也很難。

所以比較安全的做法是：最多只吃一個大麥克，並且搭配適量的蔬菜水果，另一個大麥克留著明天吃、或者跟朋友分享，會比較安全。

(中時電子報)