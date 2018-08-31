2018仕高利達中秋禮盒 金鷹LEADER氣勢登場

2018年08月31日 14:49 中時電子報 吳勝雄

2018年中秋，Scottish Leader以大膽年輕的用色亮眼登場，品牌logo老鷹展翅橫跨盒身象徵LEADER氣勢，為今年中秋帶出創新活力。旗下銷售冠軍金牌Supreme選用時尚金作為禮盒主色，襯托仕高利達金鷹展翅圖騰，並搭配仕高利達「金色璀璨」限量威杯，象徵Scottish Leader堅持不斷創新，力挺用嶄新視野創造出無限可能的品牌精神。Scottish Leader 12年則選用低調奢華的尊貴藍，象徵酒質的細緻優雅，打造中秋送禮之時尚尊榮感。

Scottish Leader蘇格蘭威士忌使用手選高品質麥芽，存放於頂級橡木桶中陳釀，再由首席資深釀酒團隊以精湛調和工藝，以更高比例高年份麥芽原酒進行最後調配而成，創造出蘇格蘭高地區特有香氣與濃郁蜂蜜風味，入喉後口感柔順，餘韻繚繞不已。旗下金牌Supreme更是多年蟬聯台灣區威士忌單一品項銷售冠軍，極致品質深受台灣消費者肯定。

Scottish Leader源自於蘇格蘭高地區的心臟地帶，是蘇格蘭民族英雄~威廉‧華勒士於12世紀率領蘇格蘭人對抗英軍爭取自由的古戰場，看過梅爾吉勃遜之英雄本色的史詩電影，必對片中波瀾壯闊的戰場與景色震撼不已，這就是釀造出蘇格蘭最勇敢威士忌的故鄉。引用流經此地的晶透清澈的泰斯河水源釀酒，再由首席資深釀酒團隊把關蒸餾，萃取最高品質的酒心原酒，放入嚴選上等橡木桶陳釀，最後存放入挑高厚實的酒窖，完美絕佳的陳釀條件，呼吸屬於這塊勇者之地的風土氣息，創造出最厚實的酒體與完美平衡的冠軍威士忌。

冠軍首選--仕高利達金牌蘇格蘭威士忌禮盒

運用時尚金搭配老鷹展翅意象，顯現出Supreme金牌的冠軍霸氣。酒瓶中盛裝著金黃色酒液，以高比例、更高年份的麥芽原酒調和而成，呈現蘇格蘭高地區特有蜂蜜香甜風味，滑順平衡口感極佳，被公認為是蘇格蘭高地區威士忌代表作。酒質穩定為國際獎項常勝軍，多年蟬聯台灣地區威士忌單一產品銷售冠軍，是中秋時節與親朋好友一同飲用的絕佳選擇。

贈品：仕高利達「金色璀璨」限量威杯 貳只

仕高利達12年700ml 2018中秋禮盒(圖/帝仕德提供)

優雅細緻--仕高利達12年蘇格蘭威士忌禮盒

選用尊貴藍色的優雅風格，象徵Scottish Leader12年的細緻酒質，更是為2018中秋送禮首選。以蘇格蘭引以為傲的「生命之水」，釀製成頂級威士忌原酒，每一滴酒液都在橡木桶中陳年12年以上，最後經由資深首席調酒團隊完美比例調配，獨特醇厚口感細緻、花果風味微甜繚繞，絕佳酒質勇奪2017年國際烈酒競賽 (ISC) –金獎，更賦予Scottish Leader調和工藝至高榮譽的肯定。

贈品：仕高利達12年蘇格蘭威士忌50ml迷你酒一瓶、「金色璀璨」限量威杯 乙只

仕高利達金牌1500ml 2018中秋禮盒(圖/帝仕德提供)

超值首選--仕高利達金牌(1.5L)蘇格蘭威士忌禮盒

金牌Supreme的蜂蜜色酒液，以高比例、更高年份的麥芽原酒調和，呈現蘇格蘭高地區特有風味，在橡木桶的熟成孕育下，陳釀出香甜柔順的綿密口感，被公認為是蘇格蘭高地區威士忌代表作。酒質醇厚滑順為國際獎項常勝軍，多年蟬連台灣地區威士忌單一產品銷售第一。中秋佳節大方推出1.5L+200ml大容量包裝，最適合歡聚時刻，與親朋好友一同分享共飲。

贈品：仕高利達金牌蘇格蘭威士忌200ml一瓶

(中時電子報)