護理師扮演愛的剪刀手 喀擦落髮聲敲開病人心扉

2018年08月31日 15:16 中時 吳敏菁

彰濱秀傳醫院護理師李佳涵為了讓病人整理門面、重拾信心，特別去學剪髮，為病人義剪。（吳敏菁攝）

彰濱秀傳紀念醫院慢性精神科病房28歲護理師李佳涵，常遇到病人頭髮凌亂，卻拒絕剪髮，花時間自學剪髮技術，還拿先生實驗，學了一手好技藝，需求剪出適合病人清爽髮型，贏得了信賴，「喀擦、喀擦」落髮聲，輕輕敲開了患者的心扉。

李佳涵2年半前到精神科病房服務，耐心與病人對話，傾聽病人心聲，發現病人不剪髮，受困於一些想法，有害怕剪髮會露出頭蓋骨的缺陷，有人一直在等家人帶他去理髮店剪髮等，種種「牽絆」。

愛心士足的李佳涵決心幫他們一把，透過上網、閱讀自學理髮，還找她的先生試剪，當起愛的剪刀手，請教護理長、同事意見，依據患者臉型，剪出適合髮型，讓病人感到被了解與尊重，已有3名病人定時剪髮，重拾久違的清爽與自信。

有病人受幻覺所苦，自認擁有數十億財產，不能跟其他人剪相同髮型，經過溝通，建議新個人風格新髮型，讓他放下執著，整個人煥然一新。

李佳涵說，「幫病人重拾自信感到非常開心，也圓了學生時代想當美髮師的夢想。」她的志願曾是美髮師，後來聽媽媽的話，走上護理之路，除了透過臨床照護，還主動透過義剪服務弱勢病人。

護理長余芸樺說，精神疾病是腦部功能失調的疾病，近年提倡病人覺察、肯定自己，為生活負起責任，建立讓自己滿意、歡喜、有意義的日子，理解病人容易有一般人無法理解的固執想法、及表達想法的障礙，強調尊重、運用創新方法來幫助病人重拾自信與尊嚴。

(中時 )