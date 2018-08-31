醫療暴力頻傳 北榮今辦理應變演練

2018年08月31日 14:55 中時 陳志賢 、 張孝義

北榮31日結合警方辦理醫療暴力應變演練。(北榮提供)

北榮31日結合警方辦理醫療暴力應變演練。(北榮提供)

近年醫療機構屢傳醫療暴力事件，造成醫護身心傷害，台北榮民總醫院為強化醫事人員對醫療暴力之緊急應變，今(31)日特別會同轄區永明派出所，在急診室及精神病房辦理「醫療暴力應變實況演練」，北榮主祕向為平強調，北榮對於醫療暴力「零容忍」，一旦發生醫療暴力事件，定全力協助同仁追究民、刑事責任。

北榮政風室並結合退輔會「北部政風工作責任區聯繫會報」，邀請各單位政風人員參與觀摩，透過簡報說明與實況演練，讓第一線醫護人員體驗醫療暴力情境，並啟動緊急呼救防暴機制，即時通報駐衛警、保全及派出所警力支援。

醫院的急診室、加護病房和精神病房，是暴力行為發生的高危險處所，為符合暴力攻擊情境，台北榮民總醫院選定急診室及精神病房做為實況演練場地，精神病房模擬病人情緒失控，對醫事人員暴力攻擊；急診區模擬毒藥癮病人與家屬對醫事人員實施言語及暴力攻擊，破壞醫療設備，第一線醫事人員立即啟動防暴應變機制，按下防暴腕錶、呼救警鈴、警民連線，該院駐衛警及保全趕赴現場處理，演練過程逼真。

北榮主祕向為平表示，建構安全的工作環境與保障醫護人員人身安全，醫院責無旁貸，北榮已於急診室及精神病房建置暴力防治緊急呼救系統，近年也投入3000多萬元，增購及汰換監視設備，未來也將結合智慧醫療醫院計畫，運用資訊科技建置完善保護設施，讓醫事人員執行醫療業務時，不會有所恐懼或遭受影響。

他強調，對於醫療暴力事件，北榮均適時給予員工關懷，並秉持醫療暴力零容忍的立場，全力協助同仁追究民、刑事責任。

(中時 )