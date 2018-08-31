勿當資方靠山！華航工會要勞動部硬起來

2018年08月31日 14:51 中時 李宜秦

張書元批評華航「人前手牽手、人後下毒手」。圖／李宜秦攝

今天是華航考績打壓的最後裁決會，華航企業工會批評資方頻以記過、低考績、調職等方法打壓工會幹部，即使勞動部裁決華航的調職決定是不當打壓，華航仍無視法令，工會嗆華航是「人前手牽手、人後下毒手」，甚至質疑「執政黨是否為其做靠山」，要求勞動部不要只聽取資方的說法，要保護受欺壓的勞工。

華航企業工會今至勞動部前抗議，批評華航違反勞基法、工會法，工會幹部朱良駿、張書元、林馨怡因參與罷工活動，被資方懲處、記過，勞動部的不當勞動行為裁決委員會認定華航違反工會法，應撤銷懲處，然而華航不但置之不理，還向公司員工宣傳「這些工會幹部的行為是違紀行為，躲在工會保護傘下」，甚至對他們提起訴訟。

華航企業工會理事長劉惠宗指出，資方若連續2年將勞工考績打丙級，則可將其資遣。其中為考績評分的主管、經理、副總，但這些人都沒有與勞工真正共事，不可能得知其工作狀況，然而上述提及的4名工會幹部的考績卻都被打為乙、丙，工會批評「這不是打壓，什麼才是打壓？」

張書元說，「華航就是人前手牽手，人後下毒手的惡劣企業」，無論敗訴還是要告到底、折磨勞工。劉惠宗表示，「華航不惜與政府對抗，讓人質疑是否有執政黨為其做後台，才敢如此蠻橫強硬？」

桃園市空服員職業工會表示，勞方可以接受考績審核制度，但無法接受不公平、朝令夕改、打壓勞工的惡意制度，直言「不只打壓工作權，也打壓人格權」，對勞動部喊話，期望能站在勞方角度，做出公正裁決，「不要讓勞工淪為資方的盤中飧」。

(中時 )