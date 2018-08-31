軒尼詩V.S.O.P 200週年限量紀念版 9／1指定店舖發行

2018年08月31日 14:55 中時電子報 吳勝雄

西元1818年3月，軒尼詩家族第二代傳人James Hennessy收到一份來自英國皇室的訂單，當時的英國皇儲喬治四世，希望酒廠能釀造出一款品質優異，並帶有精緻琥珀色澤的干邑白蘭地，也就是現今的軒尼詩V.S.O.P（Very Superior Old Pale）。

軒尼詩V.S.O.P-200週年限量紀念版9月登台，僅於指定店舖限量發行(圖/酩悅軒尼詩提供)

今年，為慶祝這款佳釀誕生200週年，軒尼詩特別發表V.S.O.P 200週年限量紀念版，以「傳承造就未來（Our Heritage is Our Future）」為啟發，向精湛干邑工藝的未來致敬。該款套9月登台，僅於指定店舖限量發行，建議零售價NT$ 3,000。

承襲品牌一貫卓越品質，軒尼詩V.S.O.P 200週年紀念限量版，除了瓶中酒液干邑，酒瓶、酒標與收藏盒，都與過往設計不同。這款特別版限量酒瓶瓶身，復刻19世紀中一款名為「Charentaise」的干邑酒瓶，並改造為具備建築感的斜肩造型，美感十足；至於酒標則帶有經典葡萄葉圖騰，以及復古印章等古典設計元素，靈感汲取於軒尼詩V.S.O.P最初的標籤。

不僅如此，以現代磨砂鋁金屬打造的收藏盒，漸層式的紅銅色澤外觀，讓人不禁連想到蒸餾出生命之水的軒尼詩傳統蒸餾器；盒蓋內則內嵌陳年橡木桶所使用的木片，象徵每一滴干邑都來自橡木桶熟成而生的獨特香氣，盒蓋上亦摘錄當年喬治四世訂單上所要求的「very superior old（非常高級、陳年）」等字樣；此外，收藏盒上方附有天然皮革提帶，取材自傳統橡木桶工匠所穿著的皮製工作服。由內而外的典雅設計，更顯珍藏價值。

軒尼詩V.S.O.P 200週年限量紀念版的面世，更攜手當今引領潮流的數位天才，也是未來主義視覺藝術家Can Buyukberber，為其打造全新未來感形象視覺。這位定居舊金山的土耳其藝術家，擅長運用光雕投影與數位設計手法，將此系列視覺藝術巧妙融合過去、現在與未來，完美展現軒尼詩V.S.O.P 200年的劃時代活力，

在全新形象視覺中，Buyukberber透過流暢環繞於酒瓶的彎曲環圈，悉心捕捉軒尼詩V.S.O.P立足傳統、放眼未來的精神。他藉由尖端科技描繪這款干邑的無比活力，清楚呈現軒尼詩V.S.O.P「傳承造就未來」的產品主軸。彎曲圓環、光亮漩渦，以循環流動的方式，隱喻著享受干邑的悠然情感及佳釀本身的滑順風味，天衣無縫地連結軒尼詩的過往歷史以及未來創新精神。

2018年中秋節檔期，軒尼詩V.S.O.P 200週年限量紀念版預計將於9月1日起，陸續在全台精選店舖限定配額販售。軒尼詩V.S.O.P同時以「日落時分 開啟人生」為主題，在全台指定酒吧、餐酒館推出軒尼詩V.S.O.P Sunset調酒，搭配3D全息投影抽獎活動，有興趣的消費者可密切留意軒尼詩台灣官方臉書粉絲專頁（www.facebook.com/hennessy.tw）。

(中時電子報)