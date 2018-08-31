剝削選手？大同高中體操隊遭爆要學生回捐獎金

2018年08月31日 15:00 中時 張潼

北市議員陳孋輝今年5月踢爆，市立大同高中羽球隊要求選手「回捐比賽獎金」，事後教育局發文回覆「是個案」；但陳今在市政總質詢時又爆出，該校體操隊選手與羽球隊一樣，在國內外賽事表現優異，竟也有回捐獎金情事，市府每年編列預算給體育班，學校卻要求辛苦奪牌的學生回捐獎金，教練卻不用捐，實在是可笑、丟臉。對此，市長柯文哲允諾調查各校體育班是否有類似狀況，通案檢討。

陳孋輝指出，體操隊家長向她陳情，對上回捐獎金的制度幾乎是「法治化」、有規矩了，體操隊家長後援會任務原應是協助教練對選手國內外訓練、食宿、交通經費的需求，是要支持選手，但卻明文在表單上寫道，為使選手有回饋機會與培養社會責任，得獎應回饋5分之1，例如選手在全中運、全運會都得獎，都拿到獎金，各要繳一筆錢。

此外，繳費金額、繳費方式等，也都明文列出，家長先簽同意書、捐款完成之後，接下來還會發捐款收據，讓家長報稅。

陳孋輝直言，這擺明了就是發文要求，但北市教育局2000年開始實施培訓補助金，就是為了落實對學生培訓期間的照顧，讓學生安心訓練，另外體育局光是從2014年至今，因大同高中體操隊表現優異，給予的補助也高達890萬元，仍要求選手回捐獎金，「給這些補助是心疼孩子，預算從沒砍過，但最後辛苦奪牌的錢為什麼要捐？」不僅成績越好得捐越多，還只有選手需回捐教練不用，簡直太可笑、丟臉。

陳要求，教育局原先回覆該校羽球隊回捐獎金是個案，結果體操隊也這樣，全市體育班還有多少類似情況？如果再有，教育局長應該下台，她也要追究5月份教育局發出公文者的責任，並應成立專案小組全市通案檢查，不能再剝削選手。

對此，柯文哲允諾，這應是通案問題，將予以檢討；大同高中則回應，未來不再允許後援會設置「回捐獎金」制度，家長如要幫助選手，可以自由樂捐，但不允許各校隊明文規定要選手回捐獎金。

(中時 )