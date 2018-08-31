市場改建省11億？北農批發商：說吳音寧是草包都太抬舉她了

2018年08月31日 15:13 中時電子報 張達智

針對第一果菜批發市場改建爭議，一名自稱是在附近住了快20年的批發商在臉書留言批評吳音寧，「說她是草包都是抬舉她了」。（截自臉書《小聖蚊的治國日記》粉絲專頁）

民進黨議員簡舒培昨（30日）在市政總質詢時指出，北農總經理吳音寧今年3月針對第一果菜批發市場改建提出新版規畫案，較市府方案節省11億卻遭駁回，她懷疑吳音寧是否因「擋人財路」才遭打壓？台北市長柯文哲當場不悅反駁「她（吳音寧）懂什麼？」，還說簡舒培的質詢難道在指控市府官員貪汙？

臉書《小聖蚊的治國日記》粉絲專頁貼文指出，這則新聞根本就是「DPP議員簡舒培一手導演的」，並指吳音寧的方案沒有按照正當程序走，為何被否決吳自己也很清楚，簡舒培根本不管這些，就是要利用吳音寧抹黑台北市府。

「我就是住在北農附近的批發商，住了快20年了，」一名網友留言表示，「我們那個區域是一整條路超大範圍批發市場，魚/水果/蔬菜各有自己的建築物，很多卸貨車都是下午或晚上在外面排隊等著進場。

遇到大節日更是不用說，半夜從雙北各地來的批發商車子都到處亂停，更不用提四處亂停的摩托車…只要大雨下到某個程度河岸要開始警戒或是颱風來時就要關水門，停在那邊幾百台的車子就會擠爆周圍的巷弄，紅黃線也都是停好停滿的狀況。」

網友指出，「柯蓋那個停車場就是要處理附近亂停車的亂象，結果吳要把停車位給砍掉就只是為了要省那些錢，『說她是草包都是抬舉她了』。」

更說「其實簡根本不是我們這個選區的議員，結果她毛比當地議員還多，真是給人看笑話」。

(中時電子報)