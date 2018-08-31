台南郵局設文旦上收分流中心 民眾買1箱捐10元做公益

台南郵局在麻豆開設兩處文旦上收分流服務中心，方便民眾寄送。（台南郵局提供）

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台南郵局與麻豆品德柚果園合作，只要民眾每買一箱文旦，就捐贈十元到華山基金會。（台南郵局提供）

趕搭中秋文旦潮，台南郵局特別在麻豆設立2處文旦包裹上收分流中心，不但有人專責處理收寄，資費也相對優惠，郵局預估上收將達30萬箱，並鼓勵民眾響應公益，只要購買郵局合作果園文旦，每買一箱就捐10元到慈善機構。

台南郵局表示，郵政商城「關懷農產行銷」專案，特別與品德柚果園合作，民眾每買一箱就捐贈10元到華山基金會。

果園負責人李仙德先生表示，自家草生栽培的文旦，甜度11度以上，並通過農委會產銷履歷、吉園圃認證等，保證甜又好吃。

台南郵局局長蘇慶輝表示，麻豆文旦是中秋節送禮最佳選擇，往年於中秋檔期的交寄量約在18萬箱至20萬箱，今年預估上收目標30萬箱，因此在麻豆區成立2處文旦包裹收寄中心。

另台南郵局也於8月30日起至9月19日，在麻豆開設2處上收服務中心，專責處理文旦包裹收寄業務，專案優惠資費外，也能代客列印姓名地址，電話預約上門收件，讓文旦更快送達。

郵政商城麻豆文旦禮盒原價每箱1000元，優惠價每箱680元，民眾可洽文旦上收服務專線：06-5722144或上郵政商城網站，，配送期間107年8月27日至10月5日止。

(中時 )

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