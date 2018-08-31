公投９案連署待釐清 若涉偽造文書中選會將向檢調告發

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全國性公投連署，經戶政事務所及中選會初步了解，出現多項連署問題，除了重複連署、筆跡相同外，還涉及「提案前死亡」等偽造文書嫌疑，中選會主委陳英鈐表示，目前有9案待釐清，其中國民黨有4案在第1階段連署時，提案前死亡人數偏高，提案人分別是郝龍斌、曾銘宗、林德福及盧秀燕。陳英鈐說，中選會沒辦法上法院告，但檢調要調查，中選會全力配合。

數百萬２階公投連署書湧入中選會，據了解，目前1階及2階連署書中陸續發現有錯誤問題，中選會一度認為，部分提案應該退件，但經查後，目前有9案有大小不一的問題，有可能在2階查對連署書後送移檢調調查。

根據中選會網站公布1階戶所查對資料，郝龍斌發起的提案有18751人， 耳中165人提案前死亡；曾銘宗發起的提案有4294連署，有83人提案前死亡；林德福提案有8298連署；113人提案前死亡；盧秀燕提案有25705人連署，78人提案前死亡；陳英鈐說，這４案的人數偏高，有異常跡象

另外，陳英鈐也說，據統計，游信義提案有3154人連署，也有8人提案前死亡，曾獻瑩提案有3086人連署，也有2人提案前死亡，苗博雅提案有2829人連署，1人提案前死亡；紀政提案有4216人連署，也有1人提案前死亡，王鼎棫提案有4671人連署，１人提案前死亡。對於人數較的部分，也要進行了解，看看是不是剛好連署完就死亡。

國民黨主席吳敦義說，中選會要告可以去法院提告，陳英鈐說，中選會沒辦去法院告，只能向檢察官告發，因為中選會不是犯罪被害人，檢察官是公益代表人，如果檢調要調查，中選會將全力配合。

(中時 )

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