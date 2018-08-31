麥當勞為何選今天買1送1？他點出3個「隱藏版」原因

麥當勞為何選今天買1送1？作家蔡依橙點出3個「隱藏版」原因。（資料照/杜宜諳攝）

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中時電子報
/ 綜合報導

麥當勞今(31)日單點大麥克買一送一，引起民眾瘋狂排隊搶購，還不到中午就已經有部分餐廳的大麥克售完。麥當勞決定，活動期間，彈性開放餐廳菜單上2~19號的任一主餐，同樣享有單點買一送一的優惠。外界好奇，到底為什麼麥當勞要選在31日買一送一？主餐買一送一到底划不划算？

大麥克賣完別哭！另18個主餐今都買1送1

前醫師、作家蔡依橙今天在臉書發文指出，麥當勞這一波慶祝方案，負責的團隊背後有三招真的非常厲害：

1. 小戴一得金，就有方案。應該之前就已經想好，並規劃設計了。說不定萬一不小心失手拿銀牌銅牌都有替代方案。

2. 宣布後，隔幾天才到8/31，讓消息擴散。8/31是週五，週末狂歡前哨，成為每個人聊天的話題。

3. 賣到缺貨後，一點點的慌亂，每家應對不一，但都有照顧來客的心，然後集體開放所有單點主餐，而不是限制在某些低單價的。這招很厲害，看準一般消費者「買一送一當然要送最貴的」心情，順勢鼓動高單價新漢堡系列消費。消費者就是買最貴的安格斯系列！

蔡依橙認為，知名度、新產品線、結合小戴與台灣之光的好感、話題性、誠意全部都有，而且時間僅一天，成本有限而且可控制。

網友也紛紛回應「就在我買完大麥克後…還有晚餐跟宵夜場」、「全家同樂，無價！」；也有網友嗆聲「大麥克不就三塊麵包加2塊牛肉餅，會缺貨才怪」。

(中時電子報)

麥當勞大麥克買1送1 怎麼點餐最划算？

文章來源：蔡依橙臉書

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