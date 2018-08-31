果菜市場改建案惹議 丁守中：柯文哲吳音寧半斤八兩

2018年08月31日 15:18 中時電子報 綜合報導

第一果菜市場改建，臺北市長柯文哲與北農總經理吳音寧各執一詞。國民黨台北市長候選人丁守中表示，柯文哲自相矛盾，若質疑吳音寧不懂市場改建，當初為何指派吳擔任總經理？事實是柯文哲與吳音寧兩個人半斤八兩，柯文哲自己也不懂。

丁守中上午出席台北國際素食養生展前受訪作以上表示，他今早在臉書也重申，丁守中當選，「第一個先把北農總經理吳音寧換掉」。因為丁守中的市政府「不歡迎高薪實習生」。

雖然柯文哲質疑吳音寧「懂什麼東西」？但丁守中説，很多民眾心中疑問卻是柯文哲自己「又懂些什麼」？否則新台幣上百億元、為期7年的市場改建工程，怎麼可能出了計畫未做環評這種匪夷所思的錯誤。

(圖／丁守中辦公室 提供)

丁守中也說，工程重大疏失，加上政見不斷跳票，就是柯市府的執行力水準。此外，北農內部問題很多，並缺乏充分溝通。他過去也曾提及，北農是北市府的果菜公司，為求事權統一，北市府應該掌握北農所有股權。

另外，媒體問到民眾爆料南京東路6段一處民宅內有新違建，向市府檢舉10次都沒下文。丁守中說，柯文哲上任後表明積極處理違建，只要協調3次以上就要列管。但顯然柯文哲根本未掌握相關訊息，說一套、做一套。他當選後，任何新增違建就是即報即拆，依法令辦事。

(中時電子報)