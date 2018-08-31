突破！2023年起 日潛艦將採用女性自衛官

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日本防衛省決定廢除女性自衛官的部署限制，過去海上自衛隊潛艦的乘組員只限男性，2023年左右起將採用女性自衛官，以解決因任務增加及少子化所造成的人手不足問題。防衛省逐步廢除依性別採用的限制，日前航空自衛隊也剛誕生了首位戰鬥機女飛官。

《讀賣新聞》報導，潛艦的行動是絕對隱密的，1艘潛艦約有70名乘組員，經常要出海超過1個月，必須在密閉空間裡長期過著集體生活。海自幹部指出，潛艦內為了節省空間，沒有更衣室，自衛官通常是在走道上脫完衣服再去淋浴，也沒有女性用的房間和女廁、澡堂等，防衛省表示，因無法確保可以顧慮性別的職場環境，故一直不採用女自衛官。

日本自衛隊1993年起，開始階段性地廢除女性隊員的部署限制。去年4月擬訂的「促進女性自衛官活躍倡議」，更明言要讓女性自衛官的比例從2016年底的6%倍增。今後日本防衛省除了陸上自衛隊一部分受法律限制的職種之外，決定全面廢除女性自衛官的部署限制。

陸上自衛隊普通科中隊等前線部隊已廢除不採用女性的限制，潛艦至今則仍然只限男性。但因大陸擴張海洋勢力，使海上自衛隊在東海的警戒任務增加，加上去年底起還要負責監視北韓的海上走私，導致海自的人手嚴重不足。

現在每艘艦艇的乘組員幾乎都未達規定人數，日本政府大致決定要將潛艦從18艘增至22艘，某防衛省幹部表示「女性自衛官的比例正在增加，現在已不是只有男性完成任務的時代了。」

自衛隊1993年開放女自衛官的職種限制之後，航空自衛隊也從1995年起開始培養女性飛行員，8月24日剛誕生了首位戰鬥機女飛行員。

(中時 )

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