丁守中官網上線 年輕甜點師傅協助操刀

2018年08月31日 15:23 中時電子報 綜合報導

國民黨台北市長候選人丁守中競選官網今天正式上線，希望讓更多人不只知道，更能「認識」丁守中，瞭解丁守中的政策與理念。這次官網製作也以「自己的官網自己作」為精神，由一位曾擔任西洋甜點師傅的團隊同仁一手操刀問世。

丁守中辦公室發言人楊植斗表示，這次官網原汁原味，純手工製作。因為選舉資源有限，沒有預算可以請外面大的設計公司設計。因此團隊一毛錢都沒花，自己的官網自己做，競選辦公室同仁透過公開的IP設計的。

(圖／丁守中官方網站)

楊植斗説，網頁走清新風格，撇開過往濃重的中華民國美學，結合主視覺的三種清新顏色，讓不同年齡層的朋友都能舒適地瀏覽網頁上的內容。另外在設計上保留相當的彈性，將會結合陸續要推出的多項活動與政策，替未來預留無限的可能。

此次官網催生者是丁團隊中一位「被政治耽誤的天才甜點師」―東東，自願幫忙獨立架起網站。

東東在2010年時成為丁守中的法案助理，但按耐不住滿腔熱血的甜點魂，2013年時就離開團隊，沒有任何程式底子的東東，自己摸索架網站賣甜點，也小有成績。今年選戰開始前，東東跟團隊詢問是否需要幫忙，得知網站還沒有人負責，就義不容辭接下重任。

此外，官網還有另外一項特色，是會將丁守中的政策與觀點，發表在官網。臉書「丁守中粉絲團」也會改由小編為大家服務。透過小編觀點，將較長的夾敘夾議文章，提綱挈領的點出核心問題，讓支持者看了小編節錄摘要就能清楚文章主要訴求。

(圖／丁守中官方網站)

楊植斗説，有興趣看長篇文章的民衆朋友，可以自臉書點選連結進入官網閱讀，滿足不同需要的支持者，也更了解丁守中相關資訊。

(中時電子報)