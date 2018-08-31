江怡臻跨區搭嗆聲公車 張善政羅智強：拒投民進黨

2018年08月31日 15:31 中時電子報 綜合報導

新北市議員候選人江怡臻、前總統府副秘書長羅智強等候選人發起的嗆聲公車，繼到高雄聲援韓國瑜、台中聲援盧秀燕、台北聲援丁守中後，羅智強聯合游淑慧、張斯綱、徐巧芯、江怡臻今（8/31）日再發動100輛「拒投民進黨，台大有校長」的嗆聲公車，繞著台大「趴趴走」，並邀前行政院長張善政一起搭公車，呼籲選民用選票要求民進黨，讓台大早日有校長。

(圖／江怡臻 提供)

張善政説，九月大學開學在即，而台大卻仍無校長，蔡英文身為總統，同時也是台大校友，怎麼無動於衷，而答應給台大三條活路的教育部長葉俊榮，現在台大校長在哪裡？民進黨現在什麼都不怕，只怕人民手中的選票，如果大家希望管中閔可以早日上任台大校長，希望台大有校長，年底就必須用選票教訓民進黨。「拒投民進黨，台大有校長」！

台北市大安文山議員候選人羅智強説，他在台北推出100輛嗆聲公車，目的很簡單，當選民生氣時，民進黨就釋放空氣，説會想辦法讓管中閔上任，會讓台大有校長，等到民怒一退，就開始裝睡，就讓這100輛公車像鬧鐘一様，每天提醒大家，台大仍無校長。

(圖／江怡臻 提供)

羅智強呼籲，希望「台大有校長」的選民，年底只要看到掛民進黨的都拒投！拒投民進黨的縣市長、也拒投民進黨的縣市議員，他倒要看看：蔡英文想讓民進黨的雙北議員掉幾席，才願意讓管中閔上任台大校長。

新北市土城、樹林、三峽、鶯歌選區議員候選人江怡臻表示，台大是全國最高學府，自己是台大校友，一個大學沒有校長，就如同一個國家沒有總統，身為台大校友也是中華民國國民的她，寧願這個國家沒有蔡英文總統，也不要台大沒有管中閔校長。

特別跨區到台北市聲援的江怡臻說，現在是開學前夕，如果你看不下去民進黨的教育政策，如果你看不下去民進黨能源政策、勞動政策，今年11/24就是最好的時間，請用你手中的一票，拒投民進黨！

台北市士林北投議員候選人張斯綱表示，做為最高學府的台大，竟然九個月沒校長，這是很滑稽荒唐的事情。今年選舉是對民進黨的期中檢驗，民進黨過去兩年的錯誤決策，用政治打手圍毆台大，已經讓台灣民主倒退嚕！張斯綱呼籲選民出來投票，用選票對民進黨say no！

台北市松山信義議員候選人徐巧芯表示，「台大有校長」是民眾的期待與呼喊，期望透過公車廣告提醒大眾，民進黨至今依舊「以拖待變」沒有回應民意、沒有解決問題。

台北市內湖南港議員候選人游淑慧表示，她本身就是台大畢業，所以特別關心這件事，看到今年六月畢業學弟妹的畢業證書上只有「代理校長」時，她真心為學弟妹感到委屈。而今適逢開學季，台大椰林依舊聳立、傅鐘二十一響仍舊響亮，但唯獨校長尚不知在何方，她呼籲所有人「拒投民進黨，讓台大有校長！」

(中時電子報)