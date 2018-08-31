高雄》淹水忙勘災 陳其邁最後1天下午完成參選登記

2018年08月31日 15:31 中時 林宏聰

民進黨高雄市長參選人陳其邁31日下午完成登記後，出示保證金收據供媒體拍攝。（林宏聰攝）

民進黨高雄市長參選人陳其邁31日下午完成登記後走出高市選委會，1名支持者剛好騎機車經過，高喊「陳其邁凍蒜」，他趕忙上前打招呼。（林宏聰攝）

因高雄豪雨成災，民進黨高雄市長參選人陳其邁日前宣布暫停競選活動，忙於四處勘災，31日選舉登記最後1天，他才前往高雄市選委會完成登記；媒體詢問淹水嚴重，是否擔心影響選情，陳其邁說，還是一步一腳印，在極端氣候變化下，要保持謙卑態度向大自然學習，不足之處也會向中央爭取預算，持續改善。

陳其邁31日下午1點40分左右抵達高市選委會，繳交相關資料及200萬元保證金，完成參選登記，由於最近高雄連續豪雨釀災，競選團隊刻意保持低調，並未安排動員造勢，現場只有少數議員參選人主動到場陪同。

陳其邁說，這幾天忙於勘災行程，希望爭取時間了解淹水原因，他30日也前往行政院提出高雄治水工程建設需求，並獲得行政院允諾大力幫忙，所以才一直延到最後一天才登記。

媒體問他，太太、兒女是否會出來助選，陳其邁表示，太太是專業婦產科醫師、兒女也有課業要忙，而且政治人物的子女得面對各界目光，非常辛苦；不過他也表示，隨著選舉節奏到了最後，太太和兒子已多次表達願意幫忙選務，「等到有需要的時候，會再來安排！」

面對同樣登記參選高雄市長的韓國瑜、蘇盈貴、璩美鳳，他表示給予高度祝福與歡迎，選舉過程彼此激盪、政策論述良性辯論都是好事，但他也強調，「希望所有參選人多認識高雄、準備跟這塊土地禍福與共，提出更可行的政見來改善高雄人的生活」。

陳其邁在登記前，先在競選辦公室開直播、發表參選宣言，幾位民間友人現身相挺，1名前甲仙鄉代表提到，最近美濃水災，看到陳其邁衝第一去勘災，內心感到非常感謝，說到激動處甚至哽咽落淚，陳其邁立刻上前給予大大擁抱。

陳其邁特別提及「高雄精神」，他指出，過去國民黨執政，高雄產業轉型停滯不前，愛河汙染更造成民眾不敢引用自來水，在民進黨執政後一一解決問題，讓高雄人對故鄉感到驕傲，而現在高雄面臨產業轉型、極端氣候挑戰，相信高雄精神絕對能讓高雄人再次不畏逆境、勇往直前、衝破困難。

(中時 )