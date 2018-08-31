新竹》林為洲退選 網評：國民黨真以為能贏？

2018年8月29日 國民黨立委林為洲（左3）29日在國民黨立法院黨團總召江啟臣（中）與同黨立委曾銘宗（左起）、柯志恩、李彥秀、王育敏、賴士葆陪同下，宣布退選新竹縣長。林為洲強調，會留下來繼續為國民黨打拼。

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中時電子報
/整理報導

藍委林為洲昨含淚退出新竹縣長選戰，更說出，他會輔選縣長選舉，更讓藍營支持者認為竹縣藍天現曙光，但是真的事如此嗎？「草根影響力新視野」表示，林為洲退選，但就代表國民黨真的贏了嗎？國民黨在新竹縣的布局不僅失去黨德、黨魂、黨格，更失去理想和原則，這樣的政黨真以為林為洲退選，那些票就會給楊文科？

「草根影響力新視野」於《Yahoo論壇》指出林為州最後為顧全大局，退出新竹縣長的選戰，雖然國民黨最後是整合了，但是選民買帳嗎？從林為洲光天之下被做掉後，人民看到的只是國民黨還在透過黨內大老在用胡蘿蔔與大棒做協調，而不是在一個公平的機制上競爭。

而國民黨為何會決定徵招楊文科，也沒人知道，只知道事情就這樣定了。在國民黨突然和科技大老見面之後，不知喬了什麼，就決定不用民調改以徵招方式，林為洲就這樣被做掉了。台灣民主都發展這麼久了，國民黨居然還在搞大老穿梭，居中協調。就算遭外界抨擊，國民黨也不管；就算犧牲黨的形象也無所謂，國民黨也無所謂。

國民黨會如此做的主因就是因為這個黨到現在只有「顢頇傲慢，太多私心盤算」。如果連一個縣長候選人都能這樣做掉，那要不要2020的總統候選人也演個過場戲，由黨部高層自訂人選？

「草根影響力新視野」於文末表示一個好的制度才能為政黨選拔好人才，爭取社會的認同。但是看到現在國民黨在新竹縣的作法，只能說「以後絕對還有更多的林為洲們被犧牲」。

(中時電子報)

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