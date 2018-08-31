治療晚期肺癌 聯合療法延命

2018年08月31日 16:08 時報周刊 邱玉珍

賴俊良副院長(中)表示，癌友千萬不要自我放棄，勇於接受治療才有延命的機會。(大林慈濟提供)

隨著醫療科技的進步，醫師手上握有治療癌症的武器愈來愈多，但每種武器都有它的角色，「癌症治療不能只靠一種藥物，」大林慈濟副院長賴俊良以治療晚期肺癌為例，標靶、免疫、化療各有合適時機與對象，選擇用藥不偏「食」，才有機會延命。

曾經一度想放棄治療的洪女士，今天在肺癌病友會上分享自己的故事。61歲的她，3年前在一次B肝超音波定期追蹤時，意外發現肋膜積水，進一步檢查才知道她不僅罹患肺癌、而且已經是第三期下的晚期肺癌。抗癌期間，她仍持續當志工、學作手工皂、手沖咖啡，就是不想讓自己因病困在家、「愈來愈像病人」。

剛開始她服用標靶藥物，治療成效相當好，但兩年後出現抗藥性，病情一度惡化，聽從醫師建議接受組合式化療，終於讓病情穩定下來。賴俊良表示，自從標靶、免疫療法問市後，患者聽到「化療」兩個字，拒絕接受治療，事實上，目前最新治療趨勢是採聯合療法，也就是所謂的雞尾酒療法，才能把癌細胞斬草除根。

賴俊良強調，癌症患者千萬不要放棄任何一種治療，就像都不吃菜只吃肉對身體不太好。同樣的，「每一種藥物能用就用」，有機會獲得更好的治療效果。癌友對化療卻步，主要原因在於，大家對化療存在傳統刻板印象。事實上，這幾年化療藥物已有相當大的進步，有組合療法可提高治療效果，也有副作用相對低的藥物可以長期使用，患者只要定期在門診施打，就有助維持病情穩定。

賴俊良說，化療可以當成是標靶藥物與標靶藥物之間的接續藥物，甚至為患者爭取到本來沒有的治療機會。之前，有一名肺癌患者，剛開始找不到治療標靶，因此接受化療，後來隨著科技的進步，次世代基因定序篩檢技術問世，他透過檢測發現他有相對少見的基因變異，就這樣獲得了另一個治療機會。(記者邱玉珍)

(時報周刊)