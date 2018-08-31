「奶油哥哥」復出遭雙重打擊 秀轉大人成果太養眼

「奶油哥哥」楊子黎重新出發。（圖／藝見傳播提供）

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中時電子報
綜合報導
奶油哥哥（前排左1）過去在親子台帶著孩子歡笑。（圖／中時資料照片）

昔在親子台以「奶油哥哥」稱號出道的楊子黎（Troy）最近重返演藝圈，以歌手身分重新出發，相隔好幾年沒有進錄音室的楊子黎，一進到錄音室便感到拘謹放不開，久久無法融入歌曲意境，犀牛老師將錄音暫停一段時間，原想讓楊子黎好好放鬆沉澱．但平常沒事就去健身房運動的他，開始在錄音室裡健身，這是楊子黎獨特的放鬆方式．隨後錄音漸入佳境，慢慢找回錄音的感覺，融入歌曲意境當中。

當初楊子黎因為喜歡表演，認為能讓小孩快樂是一種福份，舞蹈系畢業的他加入momo親子台成為小朋友喜愛的「奶油哥哥」，在大家印象中是位活潑的大哥哥，隨著歲月增長，在楊子黎準備要轉變形象，發行首張個人翻唱單曲《愛人好累》，一發行卻收到兵單，為國家盡了男人的義務，經過海軍陸戰隊的艱苦磨練，讓楊子黎從男孩成為有擔當的男人。

當完兵的楊子黎重回演藝圈，浮載浮沉了好幾年，期間遭遇過人情冷暖與摯親逝去的打擊，一連串的工作、情感與人生的歷練後，決定拋下過往的舞台光環，要轉變既往「奶油哥哥」可愛活潑的形象，便離開momo親子台，收拾行囊獨自到北京沉澱半年之久，在堅持與放棄中不斷猶豫著，但為了讓天上的媽媽看到自己的成功及粉絲們。楊子黎回台後，重新出發，於2017年開始接演音樂劇的舞群角色，將自己歸零虛心學習，決心重新往上爬。

《在誰的黑夜裡》是從不同國家的百首DEMO中挑選而出，第一次聽到時，楊子黎就感觸很深，極力向公司爭取這首歌的演唱機會。特別邀請曾為林俊傑、陳曉東、陳小春、阿杜、黃曉明等眾多知名歌手製作唱片的頂尖製作人「犀牛」老師為他量身製作，犀牛老師百忙抽空飛到台灣錄音，一抵達台灣特地先為楊子黎親身教唱，讓他進錄音室前重新熟悉模擬錄音的情形。

《在誰的黑夜裡》歌曲中充滿心痛與迷惘，一段看似美好的愛情，最後發現只是一場戲，想放手卻又無法放手的內心糾結。這首歌顛覆以往「奶油哥哥」的陽光歡樂形象，極度深情的演唱，展現出對情感的態度，由男孩轉變成男人的心酸過程。

(中時電子報)

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