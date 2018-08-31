我評估中共軍力 2020前完備對台用武準備

2018年08月31日 15:48 中時 楊孟立

國防部107年「中共軍力報告書」今天曝光，根據報告，共軍計劃於2020年前完備對台全面性用武作戰準備，考量其「損小、效高、快打、速決」之用兵理念，若對台動武可能行動包含聯合軍事威懾、聯合封鎖作戰、聯合火力打擊、聯合登島作戰。

報告指出，「統一台灣」是中共不變之使命，一旦台灣宣佈獨立、台灣明確宣布獨立、台灣內部動盪不安、台灣獲得核子武器、海峽兩岸和平統一對話延遲、外國勢力介入台灣島內事務、外國兵力進駐台灣，都可能會是中共犯台時機。

國防部分析，共軍可列裝兩棲突擊車、武裝直升機、登陸艦艇、運輸機，約可投送4個旅級部隊及4個陸戰加強營；另也曾出動萬噸級兩棲人員運輸艦舉行聯合登陸（奪島）演練，加劇我聯合泊地攻擊及反登陸作戰難度。

另當面部隊部署遠程多管火箭，配合海、空軍執行攻船、對地及巡弋飛彈實彈試射驗證，火力可涵蓋我本、外島，且近年火箭軍採大規模多波次實彈射擊模式，強化首波癱瘓性突擊與威懾效果。

國防部強調，近年中共機艦刻意繞行台灣本島及赴西太平洋訓練，並以對台作戰為想定進行針對性聯合作戰演練等作為，顯見中共持續致力軍工科技及戰具研發，但在對台戰術戰法運用，受限台海天然地理環境，登陸載具及後勤能力不足，目前尚未具備全面犯台的正規作戰能力，現階段對台仍以聯合軍事威攝、封鎖作戰與火力打擊可能性較大，但為達成撤底解決台灣問題，未來勢將執行嚴峻、複雜的聯合登陸作戰裝備與訓練，其戰力增長及對台威脅值予關注。

(中時 )