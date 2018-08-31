美網》沃妹爆冷出局 莎娃夜戰21連勝

世界排名第2的沃妹爆冷在美網次輪就出局。(美聯社)

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中時電子報
莎拉波娃在美網次輪擊敗對手。(美聯社)

美網女單再度爆冷，球后哈麗普(Simona Halep)首輪出局之後，現排名世界第2的丹麥女將沃茲尼亞奇(Caroline Wozniacki)也跟著出局了。沃妹在次輪碰上第36名的烏克蘭女將崔蘭柯(Lesia Tsurenko)，被6-4、6-2直落二淘汰。

沃妹說：「看來這裡(美網)要取代溫網成為新的冠軍墳場了。」她是今年初澳網的冠軍，哈麗普則是今年法網冠軍，兩位女將奮戰多年終於一起洗刷了「無冕女王」的遺憾，沒想到雙雙在美網受挫。

賽前宣稱狀態完美的沃妹打得大為失常，就連拿手的反拍也使不上力。沃妹說：「我其實要打成她(崔蘭柯)那個樣子的，既然打輸了也是沒辦法的事。」起碼她沒有像哈麗普那樣輸給非種子球員。

另一方面，世界排名22的莎拉波娃(Maria Sharapova)則是連闖兩關，即使她的雙發失誤依然揮之不去(全場10次)，依然以直落二打敗瑟絲提(Sorana Cirstea)。第2盤時莎娃以4-5落後，連追3局打成7-5獲勝。

莎娃是有名的夜戰女王，生涯在美網21場晚間比賽全勝，因此瑟絲提奮鬥到午夜仍戰不倒莎娃。莎娃下一戰的對手是21歲的奧斯塔朋科(Jelena Ostapenko)，也就是去年於法網摘冠的新星。

(中時電子報)

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